Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Депрессия возникает у трети переживших инсульт

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Американской ассоциации инсульта сообщили о том, что депрессия возникает у трети людей, перенесших инсульт. Научное заявление опубликовано в журнале Stroke.

Депрессия возникает у трети переживших инсульт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи выяснили, что около трети выживших после инсульта испытывают депрессию по сравнению с 5-13% взрослых без инсульта.

Депрессия без лечения может повлиять на качество жизни и затруднить восстановление после инсульта. Как отметили ученые, депрессия после инсульта может быть нормальной психологической реакцией на стресс, вызванный травмой, инвалидностью или столкновением с риском смерти. Но также депрессия может быть вызвана структурными, электрофизиологическими или биохимическими изменениями в головном мозге.

Симптомы депрессии обычно включают стойкое грустное, тревожное или "пустое" настроение, беспокойство и раздражительность, чувства безнадежности, пессимизма, вины, бесполезности или беспомощности, а также потерю удовольствия от хобби и секса.

Для лечения полезно сочетание консультирования у психотерапевта, антидепрессантов, снижения стресса в повседневной жизни и регулярных физических упражнений.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий