Депрессия возникает у трети переживших инсульт

Ученые из Американской ассоциации инсульта сообщили о том, что депрессия возникает у трети людей, перенесших инсульт. Научное заявление опубликовано в журнале Stroke.

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Исследователи выяснили, что около трети выживших после инсульта испытывают депрессию по сравнению с 5-13% взрослых без инсульта.

Депрессия без лечения может повлиять на качество жизни и затруднить восстановление после инсульта. Как отметили ученые, депрессия после инсульта может быть нормальной психологической реакцией на стресс, вызванный травмой, инвалидностью или столкновением с риском смерти. Но также депрессия может быть вызвана структурными, электрофизиологическими или биохимическими изменениями в головном мозге.

Симптомы депрессии обычно включают стойкое грустное, тревожное или "пустое" настроение, беспокойство и раздражительность, чувства безнадежности, пессимизма, вины, бесполезности или беспомощности, а также потерю удовольствия от хобби и секса.