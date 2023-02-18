При каких заболеваниях нельзя есть сырые овощи

"Это могу быть как пищевые токсикоинфекции, когда просто идет отравление, так и сальмонеллез. При обострении воспалительных заболеваний кишечника также основной симптом – это боли и частый мягкий стул. Так как клетчатка усиливает эти проявления, ее количество ограничивается. Пищу предпочтительнее есть после термообработки", – заключила Дианова.