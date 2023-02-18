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3 часа назад

При каких заболеваниях нельзя есть сырые овощи

Москва24

Сырые овощи нельзя есть при обострении панкреатита и при некоторых заболеваниях кишечника.

При каких заболеваниях нельзя есть сырые овощи
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"В период обострения панкреатита ограничивается количество клетчатки, особенно грубой. Потому что сырые овощи обладают сокостимулирующим эффектом, а это нежелательно", – объясняет эксперт.

Также гастроэнтеролог посоветовала не употреблять сырые овощи при заболеваниях кишечника, которые проявляются диарейным синдромом, чтобы не усугубить заболевание.

"Это могу быть как пищевые токсикоинфекции, когда просто идет отравление, так и сальмонеллез. При обострении воспалительных заболеваний кишечника также основной симптом – это боли и частый мягкий стул. Так как клетчатка усиливает эти проявления, ее количество ограничивается. Пищу предпочтительнее есть после термообработки", – заключила Дианова.

Болезни и лекарства,Нурия Дианова,
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