Какие венерические заболевания лидируют в России

Врач-гинеколог и дерматовенеролог Александр Русин рассказал, какие ИППП — инфекции, передающиеся половым путём, — лидируют в России.
В мире сейчас усиливается заболеваемость различными венерическими инфекциями. В России ситуация не лучше. Если не учитывать ВИЧ, лидерами среди половых инфекций являются хламидиоз, сифилис, гонорея.
Хуже всего ситуация в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, лучше всего — в Ямало-Ненецком автономном округе.
По словам врача, защититься от венерических болезней можно только с помощью воздержания от половой жизни.
В России сейчас лидируют три инфекции: сифилис, гонорея и хламидии, если не говорить про ВИЧ, а только про то, чем занимается дерматовенеролог. Основной и самый древний способ профилактики — стакан воды. Когда спрашивают, до или после секса, я отвечаю — вместо. Если ты не живёшь половой жизнью, то на 99,9% ты защищен от ИППП. Александр Русин Врач-гинеколог и дерматовенеролог