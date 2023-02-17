Названы главные ошибки при ношении контактных линз

«Чаще всего это нарушение режима ношения, то есть когда линзы, предназначенные для ежедневной замены, используются продолжительное время. Также это несоблюдение банальных принципов гигиены: люди плохо моют руки, посещают бассейны, грязные водоемы. Это чаще всего ведет к заражению. На первом месте по статистике осложнений контактной коррекции всегда находятся инфекционные заражения. Причина чаще всего в самом пользователе линз», — объяснила врач.