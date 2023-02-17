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32 минуты назад

Названы главные ошибки при ношении контактных линз

Lenta.ru

Ношение линз само по себе не может привести к потере зрения, однако есть ряд чреватых проблемами ошибок при их использовании, заявила врач-офтальмолог Мария Левина, комментируя информацию об американце, который ослеп после сна в контактных линзах. В беседе с «Лентой.ру» врач дала рекомендации тем, кто использует контактные линзы.

Названы главные ошибки при ношении контактных линз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Левина предположила, что у жителя США, ослепшего после сна в контактных линза, вероятно, был ряд других факторов, спровоцировавших заболевание, которое привело к потере зрения.

«Либо у него был сильно отягощенный анамнез, либо это какая-то фантастическая история. Пользователи контактных линз периодически в них засыпают, в том числе на продолжительное время, и это не влечет за собой тяжелых последствий», — рассказала специалист.

Офтальмолог также перечислила основные ошибки при ношении контактных линз, которые могут привести к проблемам со здоровьем.

«Чаще всего это нарушение режима ношения, то есть когда линзы, предназначенные для ежедневной замены, используются продолжительное время. Также это несоблюдение банальных принципов гигиены: люди плохо моют руки, посещают бассейны, грязные водоемы. Это чаще всего ведет к заражению. На первом месте по статистике осложнений контактной коррекции всегда находятся инфекционные заражения. Причина чаще всего в самом пользователе линз», — объяснила врач.

Болезни и лекарства,
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