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2 часа назад

Невролог Власов назвал болезнь Брюса Уиллиса "билетом в один конец"

Газета.Ruиещё 3

Врач-невролог Ян Власов рассказал, что лобно-височная деменция, диагностированная у американского актера Брюса Уиллиса, не поддается эффективному лечению. Об этом он заявил "Российской газете".

Невролог назвал болезнь Уиллиса "билетом в один конец"
Фото: 20th Century Fox Film Corporation20th Century Fox Film Corporation

"Лобно-височная деменция, как и все другие болезни, связанные с деменцией, означают уничтожение дегенеративными процессами нейронов мозга, их связей. Это билет в один конец", - сказал Власов.

По словам специалиста, нейронные связи в обратном порядке не восстанавливаются. Он добавил, что пострадавшая часть коры мозга актера отвечает за общение, социальное поведение. Из-за этого Уиллис может перестать запоминать образы, лица и теряться в собственной памяти.

Ранее семья Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция, болезнь прогрессирует. Это заболевание в большей степени затрагивает характер человека, его поведение и речь. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции. Уиллис ушел из кино в марте прошлого года, — тогда врачи диагностировали у него афазию (приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. — "Газета.Ru").

Первоначальный диагноз Уиллиса указывал на то, что ему будет трудно говорить, писать и понимать язык, как устный, так и письменный . Несмотря на свое состояние, актер продолжал появляться на публике.

Болезни и лекарства,Брюс Уиллис,
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