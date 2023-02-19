Невролог назвал болезнь Уиллиса "билетом в один конец"

Врач-невролог Ян Власов рассказал, что лобно-височная деменция, диагностированная у американского актера Брюса Уиллиса, не поддается эффективному лечению. Об этом он заявил "Российской газете".

Фото: 20th Century Fox Film Corporation 20th Century Fox Film Corporation

"Лобно-височная деменция, как и все другие болезни, связанные с деменцией, означают уничтожение дегенеративными процессами нейронов мозга, их связей. Это билет в один конец", - сказал Власов.

По словам специалиста, нейронные связи в обратном порядке не восстанавливаются. Он добавил, что пострадавшая часть коры мозга актера отвечает за общение, социальное поведение. Из-за этого Уиллис может перестать запоминать образы, лица и теряться в собственной памяти.

Ранее семья Уиллиса сообщила, что у актера диагностирована лобно-височная деменция, болезнь прогрессирует. Это заболевание в большей степени затрагивает характер человека, его поведение и речь. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции. Уиллис ушел из кино в марте прошлого года, — тогда врачи диагностировали у него афазию (приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга. — "Газета.Ru").