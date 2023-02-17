Невролог назвала предположительный срок жизни Брюса Уиллиса

"Это относится к нейродегенеративным заболеваниям. Чтобы было понятно – то же самое, что болезнь Альцгеймера. Только при болезни Альцгеймера одни отделы мозга поражаются, при такой деменции – конкретная область. Прогрессирующее заболевание, оно не лечится. Его диагностируют, когда уже болезнь несколько лет", – сказала она.