Что нужно знать об опасной вспышке вируса Марбург

Новая вспышка смертельного вируса Марбург заразила предположительно 25 человек и потенциально убила девять в Экваториальной Гвинее, объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). После официального подтверждения ВОЗ о вспышке соседний Камерун также сообщил о двух случаях возможного заражения.

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Это заболевание относится к тому же семейству филовирусов, как и более широко известный вирус Эбола. Марбург - редкая, но часто смертельно опасная геморрагическая лихорадка. В зависимости от вспышки смертность от нее составляет от 23% до 90%, в среднем - 50%. Между людьми вирус распространяется при контакте с биологическими жидкостями (включая сперму) или зараженными предметами, такими как постельное белье, одежда и медицинское оборудование.

После заражения симптомы начинаются почти мгновенно после инкубационного периода продолжительностью от двух до 21 дня. Болезнь начинается с лихорадки, озноба, головной боли и ломоты в мышцах. Затем часто появляется сыпь, за которой следуют тошнота, рвота, боль в груди, боль в горле, боль в животе и диарея. Эти симптомы часто становятся все более тяжелыми и могут привести к воспалениям и отказу органов, а также внутреннему кровотечению, значительной потере веса, желтухе и, в конечном итоге, к смерти.

В настоящее время не существует утвержденных антивирусных препаратов или вакцин против Марбурга, но поддерживающая врачебная терапия, может значительно повысить выживаемость.