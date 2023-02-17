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44 минуты назад

Объяснена высокая заболеваемость гонореей и хламидиозом в Москве и Петербурге

Lenta.ru

Гинеколог-дерматовенеролог Александр Русин объяснил, почему в Москве и Санкт-Петербурге регистрируется более высокая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, чем в регионах. Его слова приводит News.ru.

Объяснена высокая заболеваемость гонореей в Москве и Петербурге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач подтвердил, что в России, как и во всем мире, растет заболеваемость хламидиозом, сифилисом и гонореей, причем больше всего случаев заражения наблюдается в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По мнению Русина, показатели заболеваемости в других регионах могут быть занижены, поскольку их жители стесняются лечиться и не попадают в статистику. Кроме того, в некоторых регионах случаи заражения инфекциями, передающимися половым путем, не регистрируются официально, поскольку заболевшим легче пойти в частную клинику.

Гинеколог также предупредил россиян, что барьерная защита (презерватив или латексная салфетка) должна присутствовать во всех видах секса, включая оральные ласки.

Болезни и лекарства,Александр Русин,
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