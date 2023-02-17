Грозит ли россиянам болезнь Брюса Уиллиса

«Лобно-височная деменция – это один из вариантов деменции или она еще называется болезнью Пика. Развивается она в возрасте "50 плюс»", преимущественный возраст 55-60 лет. Проблема в том, что на сегодняшней день специфического лечения данного заболевания нет. Начинается все с речевых нарушений, как у Брюса Уиллиса, и постепенно прогрессирует за счет атрофии определенных клеток головного мозга. Происходит нарушение памяти, восприятия окружающей среды и так далее», - сказал Шахнович.