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1 час назад

«Забытые слова»: грозит ли россиянам болезнь Брюса Уиллиса

Национальная Служба Новостей

Болезнь Пика не лечится, при этом ее симптомами могут быть забывание слов и нарушение речи, сказал в эфире НСН Виктор Шахнович.

Грозит ли россиянам болезнь Брюса Уиллиса
Фото: nsn.fmnsn.fm

Болезнь Пика, которую выявили у актера Брюса Уиллиса, может грозить россиянам старше 50 лет, не следящим за своей родословной, сказал в интервью НСН невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович.

Экс-супруга 67-летнего Уиллиса, актриса Деми Мур ранее сообщила в соцсетях, что у главного героя «Крепкого орешка» диагностировали лобно-височную деменцию, также известную как болезнь Пика.

«Лобно-височная деменция – это один из вариантов деменции или она еще называется болезнью Пика. Развивается она в возрасте "50 плюс»", преимущественный возраст 55-60 лет. Проблема в том, что на сегодняшней день специфического лечения данного заболевания нет. Начинается все с речевых нарушений, как у Брюса Уиллиса, и постепенно прогрессирует за счет атрофии определенных клеток головного мозга. Происходит нарушение памяти, восприятия окружающей среды и так далее», - сказал Шахнович.

Он объяснил, как диагностировать болезнь Пика, отметив, что внешние факторы не могут спровоцировать эту форму деменции.

«Что касается диагностики, ряд авторов говорят, что это наследственное заболевание. Тут нужно знать ситуацию семейного анамнеза, а у россиян с этим очень плохо: если знают, то максимально в двух поколениях. Если происходит малейшее нарушение лингвистических функций или человек забывает слова, надо сразу обратиться к врачу», - заключил собеседник НСН.

Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру весной 2022 года из-за афазии - болезни, при которой человеку сложно понимать речь, говорить, писать и читать. По заверениям некоторых западных врачей, средняя продолжительность жизни с таким диагнозом - шесть лет.

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