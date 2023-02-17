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Врач Кумов объяснил, почему с помощью снов нельзя диагностировать психические болезни

Шизофрению, как и любую другую психическую болезнь, нельзя выявить с помощью сновидений, потому что они не относятся к разряду четких диагностических критериев. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.

Почему с помощью снов нельзя диагностировать психические болезни
© Вечерняя Москва

По словам врача, шизофрения, а также любой другой психиатрический диагноз ставится на основании четких диагностических критериев, и сновидения к ним не относятся. Он пояснил, что люди могут видеть какие угодно сумасшедшие, яркие, кошмарные сны, но это не указывает на то, что у них есть психологические проблемы.

— Люди летают во сне, воюют с драконами, некоторым удается управлять своими сновидениями в той или иной степени, но никакие сновидения не являются диагностическим критерием психического расстройства, — подчеркнул он в комментарии РИАМО.

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