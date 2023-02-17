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1 час назад

Онколог: первый симптом рака появляется внезапно

Российская Газетаиещё 1

Многие специалисты сходятся во мнении, что на начальных стадиях рак чаще всего протекает без симптомов. "Первые сигналы" появляются, когда опухоль уже растет. Кандидат медицинских наук, хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян объяснил, как вовремя распознать рак почки.

Онколог: первый симптом рака появляется внезапно
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Первым признаком рака почки обычно становится гематурия. Кровь в моче часто появляется внезапно - однократно или периодически", - предупредил онколог в Telegram.

Если такой симптом появился, не стоит дожидаться, пока "это само пройдет".

"Не ждите, пока боль доберется до вас", - отметил врач, добавив, что болевые ощущения, если они уже возникли на фоне развития рака почки, обычно имеют ноющий и тупой характер.

Такую боль вызывает "сдавливание нервных окончаний в результате роста опухоли и растяжения капсулы органа", уточнил специалист.

Кроме того, пациенты часто отмечают длительное небольшое повышение температуры тела, потливость, слабость, отсутствие аппетита и снижение веса, повышение артериального давления.

Основной причиной возникновения опухолевого новообразования являются определенные генные мутации. Недуг также могут спровоцировать неконтролируемый прием анальгетиков и других лекарственных препаратов различных групп, злоупотребление жирными блюдами, курение, хроническая почечная недостаточность, диабет. Кроме того, среди факторов риска - артериальная гипертензия, хронический пиелонефрит, регулярное проведение гемодиализа и другие факторы. В ряде случаев рак почки развивается вследствии перенесенной травмы органа.

Ранее врач-онколог и хирург Иван Карасев объяснил, что более 80 процентов всех форм рака ассоциируются с воздействием какого-либо канцерогена. Особое значение тут имеет рацион человека.

"При несбалансированном питании опухоль может вызвать доза канцерогена, которая при полноценном питании была бы недействующей", - отметил специалист.

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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