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1 час назад

Врач предупредил об опасности голодания при ОРВИ

Ura.Ru

Во время лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) не стоит пренебрегать приемами пищи, а вот молочные продукты лучше отложить. Об этом рассказал врач-терапевт Георгий Сапего.

Врач предупредил об опасности голодания при ОРВИ
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Организму для борьбы с инфекцией нужны питательные вещества. Есть можно и нужно все, от чего не тошнит. А вот молочными продуктами злоупотреблять не стоит — из-за болезни часто снижается активность лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар, что может привести к вздутию и послаблению стула», — пояснил Сапего в интервью радио Sputnik.

Врач порекомендовал не пить много горячего при повышенной температуре тела. Он предупредил, что при ОРВИ часто меняется запах, вкус продуктов, поэтому хочется чего-то острого, соленого или с усилителями вкусов. По словам специалиста, в этот момент можно позволить себе фастфуд. Сапего призвал стараться не пропускать приемы пищи и следить за регулярностью питания заболевших детей и пожилых родственников.

Ранее врач валлерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказала о главных ошибках россиян при лечении простуд. По его словам, это посещение бани, употребление алкоголя и беспорядочный прием антибиотиков.

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Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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