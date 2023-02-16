Какие симптомы и пути передачи вируса Марбург: рассказывает врач

Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев рассказал, что вспышки вируса Марбург в Европу каждый год завозят туристы, приехавшие из центральной и восточной части Африки.

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Специалист отметил, что этот вирус вызывает так называемую геморрагическую лихорадку, которая характеризуется нарушением свертываемости крови.

«Вирус локализуется в Центральной и Восточной Африке, и он нехарактерен для человека, его «родиной» являются обезьянки. Причем это в основном не человекообразные обезьяны, но тем не менее он иногда, в редких случаях, перекидывается на африканцев, когда они слишком близко общаются с обезьянами», – сказал он.

Дмитрий Еделев подчеркнул, что по структуре инфекция очень похожа на один из самых опасных вирусов Эбола. При этом Марбург является обезьяньим, менее смертелен и реже передается. Также вирус бывает у летучих мышей.

Врач обратил внимание на то, что ежегодно в мире наблюдаются несколько десятков вспышек этого вируса.

«Неосторожные туристы его завозят в Германию, в США, в Нидерланды. Вспыхивает каждый год, но ни одной крупной вспышки не происходило», – сказал эксперт.

Еделев отметил, что в человеческий организм вирус Марбург попадает при обмене биологическими жидкостями (слюна, кровь). Инкубационный период заболевания длится примерно три дня, после чего наступает инфекционная часть, которая проявляется лихорадкой и болью в мышцах.

Также у больных проявляются такие симптомы, как сыпь на теле, поражение печени и поджелудочной железы. Кроме того, вирус разрушает кровь, то есть вызывает кровоподтеки, кровоизлияния, передают «Известия».