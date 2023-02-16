Названы причины боли и щелчков в челюсти и их опасность

Боль и щелчки в челюсти могут возникнуть в любом возрасте из-за повреждения хряща и связок височно-нижнечелюстного сустава вследствие неправильного прикуса или травмы. Некоторые другие причины проблемы и ее опасность стоматолог-ортопед, гнатолог врач высшей категории Олег Конников назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Конников объяснил, щелчки в суставе челюсти — это признак нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). По сути, это вывих, и, если не заниматься его лечением, со временем проблема может усугубиться и привести к ограничению движения нижней челюсти и выраженной асимметрии лица. Как и любой вывих, он бывает вправляемый или нет.

Видео дня

износа или смещения диска височно-нижнечелюстного сустава;

повреждения хряща и связок суставов из-за травмы, ушиба или болезни, в том числе вследствие артрита и артроза;

повышенной нагрузки на жевательные мышцы, включая бруксизм — непроизвольного скрежетания зубами преимущественно в ночное время;

неравномерного распределения нагрузки на сустав и челюсть из-за отсутствия нескольких зубов, неправильно подобранного протезирования;

аномалий прикуса, нефизиологического смыкания челюстей;

пережевывания пищи только с одной стороны;

нарушения осанки;

большого количества пломб и коронок;

нарушения осанки. По словам стоматолога, сложно выделить одну причину щелчков и хруст в челюсти, так как это многофакторное заболевание. Часто оно возникает из-за:

Основные симптомы дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

Конников отметил, что, помимо хруста и щелчков в челюсти, дисфункция ВНЧС проявляется болевым синдромом. В зависимости от стадии заболевания возможно ощущение боли в области жевательных мышц при приеме пищи, мышечная усталость при длительной речи, а в сложных случаях даже постоянная мышечная боль.

"Еще один симптом заболевания — несимметричное открывание рта. В норме нижняя челюсть должна двигаться равномерно вниз, без боковых смещений. Также не стоит игнорировать ограничение открывания рта. В норме он должен открываться на 40-45 миллиметров, это расстояние примерно равно ширине трех пальцев. При дисфункции ВНЧС открывание рта ограничивается до 20 миллиметров и менее".