Невролог призвала не злоупотреблять снотворными

Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон рассказала, что людям, имеющим проблемы со засыпанием, не стоит увлекаться употреблением снотворных. По словам врача, в таких ситуациях стоит выработать привычку ложиться спать в одно и то же время каждый день.