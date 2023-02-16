Невролог призвала не злоупотреблять снотворными

Врач-невролог высшей категории Татьяна Вон рассказала, что людям, имеющим проблемы со засыпанием, не стоит увлекаться употреблением снотворных. По словам врача, в таких ситуациях стоит выработать привычку ложиться спать в одно и то же время каждый день.
Также, как передаёт радиостанция «Говорит Москва», специалист не рекомендовала принимать снотворные.
«Снотворными увлекаться не стоит. Они нарушают цикл сна, и поэтому не получается полноценно отдохнуть», — уточнила она.
Вместо препаратов врач посоветовала использовать валерьяну, мяту или тёплое молоко.