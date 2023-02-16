Как грипп и герпес могут повлиять на развитие порока сердца

У взрослых в результате перенесённых вирусных инфекционных заболеваний (цитомегаловирус, грипп и герпес) может возникнуть приобретённый порок сердца.

«Если пациент вовремя не получает лечение, то могут быть осложнения в виде осаждения инфекционных агентов на клапане и его повреждения с различной степенью выраженности», — рассказала врач.

Заболевание также может появиться у детей с проблемами митрального клапана. В младенчестве патологий у ребёнка при этом может и не быть.