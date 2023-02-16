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28 минут назад

Как грипп и герпес могут повлиять на развитие порока сердца

Клопс.Ru

У взрослых в результате перенесённых вирусных инфекционных заболеваний (цитомегаловирус, грипп и герпес) может возникнуть приобретённый порок сердца.

Как грипп и герпес могут повлиять на развитие порока сердца
Фото: unsplash.comunsplash.com

Об этом сообщила врач-кардиолог Ольга Голованова.

Эксперта цитирует телеканал «Санкт-Петербург».

«Если пациент вовремя не получает лечение, то могут быть осложнения в виде осаждения инфекционных агентов на клапане и его повреждения с различной степенью выраженности», — рассказала врач.

Заболевание также может появиться у детей с проблемами митрального клапана. В младенчестве патологий у ребёнка при этом может и не быть.

«Но, если, ребёнок переболеет ревматизмом, какими-то системными тяжёлыми или инфекционными заболеваниями, которые влияют на функционирование клапана, то это может привести к пороку сердца», — отметила Голованова.

Болезни и лекарства,Ольга Голованова,
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