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2 минуты назад

Врачи составили меню для людей с онкологическими заболеваниями

Уральский меридиан

Рацион пациента с онкологической опухолью должен быть основан на принципах здорового питания. Однако при составлении меню нужно учитывать стадию заболевания, применяемое лечение и то, как оно переносится, возраст и статус больного, особенно если речь идет о тяжелобольном пациенте, уточнили в пресс-службе ГАУЗ ТО «Хоспис».

Врачи составили меню для людей с онкологией
Фото: unsplashunsplash

Диета онкологического больного должна:

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• учитывать повышенную потребность в энергии и белке• обеспечивать все необходимые питательные вещества, такие как: белок, жир и углеводы в правильных пропорциях• принимать во внимание достаточный запас жидкости• облегчать работу пораженного органа, особенно если болезнь в пределах ЖКТПроцесс питания должен быть:• разделен на 4-5 приемов пищи• осуществлен небольшими порциями• с перерывами не более 3-4 часов

«Около 55% дневной потребности в энергии должны обеспечивать углеводы. Лучшие их источники – крупы, рис, макаронные изделия, хлеб. Также большое количество углеводов поступает с овощами и фруктами. Нужно выбирать спелые плоды без видимых признаков порчи. Овощи можно раздавить – приготовить на пару или слегка потушить. Фрукты можно использовать для приготовления молочных коктейлей. Только без добавления сахара, не стоит употреблять какие-то фруктовые консервы с высоким содержанием сахара, печенье. Они могут усилить некоторые побочные эффекты лечения – тошноту, рвоту, запор», – рассказывает старшая медсестра ГАУЗ ТО «Хоспис» Марина Сафронова.

• Если вы ухаживаете за тяжелобольным человеком, важно:• следить за аппетитом• отмечать количество потребляемой жидкости• учитывать пожелания больного

«Если больной отказывается от еды и воды, нужно выяснить причину – может быть он тратит мало энергии и ему достаточно меньшего количества пищи; некоторые препараты снижают аппетит и влияют на вкус; не исключаем страх перед необходимостью обратиться за помощью для похода в туалет. Насильно кормить не нужно – это не поможет как с эмоциональной точки зрения, так может вызвать и физиологические нарушения. Поэтому питание, помимо всего прочего, должно быть вкусным. Не нужно давать всю пищу в протертом состоянии, старайтесь сделать прием пищи красивым, даже если вы кормите человека или он питается сам, но в кровати. Устраивайте совместный обед – вместе всегда приятнее. И не обижайтесь, если будет получаться не все сразу», – резюмирует Марина Алексеевна.

Болезни и лекарства,Марина Сафронова,
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