Врачи составили меню для людей с онкологией

«Если больной отказывается от еды и воды, нужно выяснить причину – может быть он тратит мало энергии и ему достаточно меньшего количества пищи; некоторые препараты снижают аппетит и влияют на вкус; не исключаем страх перед необходимостью обратиться за помощью для похода в туалет. Насильно кормить не нужно – это не поможет как с эмоциональной точки зрения, так может вызвать и физиологические нарушения. Поэтому питание, помимо всего прочего, должно быть вкусным. Не нужно давать всю пищу в протертом состоянии, старайтесь сделать прием пищи красивым, даже если вы кормите человека или он питается сам, но в кровати. Устраивайте совместный обед – вместе всегда приятнее. И не обижайтесь, если будет получаться не все сразу», – резюмирует Марина Алексеевна.