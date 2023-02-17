Свиной грипп: причины возникновения, симптомы и лечение

Свиной грипп – условное название острого инфекционного вирусного заболевания, которое вызвано несколькими серотипами группы А (H1N1). Признаки свиного гриппа схожи с сезонным гриппом и ОРВИ, поэтому для выявления болезни используются методы ПЦР-диагностики. Болезнь быстро развивается и без необходимого лечения может привести к осложнениям. Далее расскажем о симптомах свиного гриппа у взрослых в 2022 году, как лечить больных свиным гриппом, методах профилактики и вакцинации.

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Как появился вирус свиного гриппа? Как происходит заражение человека?

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Вирус гриппа А (H1N1) состоит из генетического материала четырех вирусов: человека, птиц и двух свиных вирусов. Изначально данный штамм вируса распространялся только среди животных. Первые случаи заражения инфекцией человека наблюдались у работников ферм и ветеринаров. В 2009 году произошла первая масштабная эпидемия свиного гриппа. Болезнь распространилась в Мексике, Канаде, США, Чили, Великобритании, Франции, Германии, Австралии, Китае, Японии и осенью 2009 года вспыхнула в России.

Источником заражения может быть свинья или человек. Инфицирование происходит, когда вирус попадает на слизистые оболочки дыхательных путей. Заболевший человек становится заразным за сутки до появления симптомов и 10-14 дней после, даже несмотря на лечение. Некоторые больные переносят грипп без явных проявлений. Другие болеют с осложнениями, иногда даже опасными для жизни. В среднем, свиной грипп длится 5 дней, протекает с легкой и средней степенью тяжести. Но некоторые группы людей подвержены риску протекания болезни в тяжелой форме. Это дети до 5 лет, взрослые пациенты старше 65 лет, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями (особенно, сердца, почек и легких); люди с нарушениями обмена веществ, болезнями печени и крови, а также люди со сниженным иммунитетом (в том числе, после перенесенных заболеваний).

Заражение происходит воздушно-капельным путем (через чихание, кашель) или контактно-бытовым (через посуду, рукопожатия, разные поверхности). При попадании на кожу и предметы вирус сохраняет свою активность в течение двух часов.

Симптомы свиного гриппа

Свиной грипп вызывает симптомы, типичные для гриппозной инфекции: ломота в мышцах и суставах, головная боль, боль при движении глаз, озноб, общая слабость, рвота и диарея, высокая температура тела до 38-40 °C, сухость и першение в горле, иногда – заложенность носа.

В случае свиного гриппа выраженность этих симптомов намного выше по сравнению с другими типами вирусов гриппа. Крайне сложно отличить свиной грипп от вируса COVID-19. Для точного определения диагноза важно максимально быстро обратиться к врачу при появлении симптомов.

Классификация и стадии течения болезни

Течение свиного гриппа условно проходит несколько стадий:

Инкубационный период – с момента заражения до появления первых симптомов. При свином гриппе данный период составляет 1-7 дней, может протекать более длительно у ребенка. Продромальный период – с момента появления первых симптомов в виде слабости, першения в горле, головной боли. Он наблюдается не у всех и длится не более суток. Острый период – начинается с лихорадки, которая часто сопровождается ознобом, наблюдаются признаки интоксикации (головная, мышечная, суставная боль), сильный сухой кашель, насморк, заложенность носа, боль в горле; Выздоровление.

По тяжести течения заболевания выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую форму. При легкой заболевание длится не более пяти суток, температура тела не поднимается выше 38°C. Острая форма обычно длится не более двух суток.

При среднетяжелой форме температура тела повышается до 39°C, появляется кровотечение из носа, высыпания на коже и слизистых. Острая форма длится около пяти дней, а выздоровление наступает приблизительно на десятый день от начала заболевания.

Тяжелая форма характеризуется температурой тела выше 39°C, больной испытывает головокружение, рвоту. Все симптомы ярко выражены, выздоровление наступает примерно через две недели.

Осложнения свиного гриппа

Наиболее частое и опасное осложнение свиного гриппа – пневмония. Она может быть следствием прямого воздействия вируса (первичная) или присоединения бактериальной флоры (вторичная).

Для свиного гриппа характерно особенно быстрое развитие осложнений. Первичная пневмония может возникнуть на 2-3 день болезни. Больной начинает испытывать одышку и симптомы острой дыхательной недостаточности, сухой кашель с прозрачным слизистым отделяемым. Нередко при первичных пневмониях развивается дыхательная недостаточность с отёком лёгких, что может привести к летальному исходу.

Вторичная пневмония возникает на 6-10 день заболевания. У больного нарастают симптомы общей интоксикации, резко повышается температура, иногда появляется боль в грудной клетке при дыхании. Мокрота становится желто-зеленой, иногда имеет неприятный запах.

Помимо пневмонии, последствием свиного гриппа может стать обострение хронических заболеваний, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, ЛОР-органов, нервной системы.

Свиной грипп 2022-2023 – новая вспышка инфекции?

В ноябре 2022 года в России произошел резкий рост заболеваемости свиным гриппом. Специалисты считают, что причиной послужила сезонность циркулирования вируса и снижение иммунитета после массового заболевания COVID-19. Помимо этого, отмена всех мер защиты в общественных местах дает вирусу свиного гриппа возможность свободно распространяться.

Свиной грипп сложно распознать по внешним симптомам, так как они похожи на ОРВИ и коронавирусную инфекцию. Тем не менее этот тип гриппа опасен своими осложнениями, поэтому требует максимально быстрой диагностики и лечения.

Диагностика свиного гриппа

Точно установить наличие патогенной вирусной инфекции в организме помогают лабораторные исследования. К ним относится определение РНК вируса с помощью метода ПЦР. Лучше всего проводить забор биологического материала не позднее трёх дней от начала заболевания или в первый день госпитализации, желательно до начала противовирусной терапии.

Также проводится бакпосев мокроты для выявления присоединенной бактериальной инфекции. При необходимости врач может назначить рентген и КТ легких для определения степени их поражения.

При выявлении вируса свиного гриппа нужно незамедлительно обратиться к врачу для проведения лечения.

Лечение свиного гриппа

Если пациент находится в группе риска (дети, пожилые люди, больные с сопутствующими хроническими заболеваниями), то может нуждаться в стационарном лечении. При появлении опасных симптомов: одышки, затрудненном дыхании, посинении кожи, обмороке, окрашенной мокроты, низком кровяном давлении, болях в груди – важно оперативно вызвать скорую помощь.

Лечение свиного гриппа во многом направлено на то, чтобы предотвратить развитие пневмонии. Важно укрепить иммунитет для борьбы с вирусной инфекцией. Это полноценное витаминизированное питание, тёплое обильное питьё, исключение из рациона острого, консервантов и других раздражающих компонентов пищи.

Методические рекомендации*, разработанные для врачей, включают тактику лечения для пациентов с различными формами заболевания. При легком течении гриппа часто назначают препараты интерферона. Они помогают облегчить симптомы и сократить течение болезни. В качестве симптоматического лечения применяют противовоспалительные средства с жаропонижающим действием, местные сосудосуживающие препараты, противокашлевые и отхаркивающие препараты, антигистаминные средства.

Для блокировки размножения вируса используются противовирусные средства. Свиной грипп чувствителен к действию Осельтамивира и Занамивира. При присоединении бактериальной инфекции врач назначает антибактериальную терапию. Кроме этого, может применяться препарат Рафамин, который обладает двойным действием – борется и с вирусом, и с бактериями, снижая риск развития осложнений (в том числе требующих назначения антибиотиков). Во время лечения больному рекомендуется сократить контакты с другими людьми (носить маску, не есть из одной посуды).

Рекомендации ВОЗ по профилактике свиного гриппа

Для профилактики свиного гриппа важно соблюдать следующие правила. Во-первых, чаще мыть руки с мылом, пользоваться спиртосодержащими антисептиками. Во-вторых, избегать близкого контакта с больными людьми, объятий, поцелуев и рукопожатий. В период повышенной вирусной активности рекомендуется пользоваться средствами защиты (маски, антисептики) в общественных местах. Если вы заболели, оставайтесь дома в течение 7 дней после выявления симптомов во избежание инфицирования окружающих и ограничьте контакты с другими людьми. При появлении же симптомов гриппа немедленно обращайтесь за медицинской помощью!

Вакцина от свиного гриппа

Для профилактики заражения свиным гриппом применяется гриппозная вакцина, имеющая в своём составе компонент H1N1.

Эта прививка безопасна, так как она не содержит цельный вирус, а только поверхностные антигены вирусов, которые сами по себе вызвать болезнь не могут. Вакцинацию нужно проводить ежегодно в осенний период (за месяц до предполагаемой вспышки инфекции).

Прогноз течения болезни и показатели смертности

Прогноз течения заболевания благоприятный. У людей, не входящих в группу риска, с сильным иммунитетом, болезнь протекает не более двух недель.

При ослабленном иммунитете, а также наличии факторов риска, велика вероятность более тяжелого протекания болезни и осложнений. Тяжелое течение болезни регистрируется в 5% случаев.

Показатель смертности составляет 0,007 % от числа заболевших. Это значение ниже, чем у некоторых форм обычного сезонного гриппа.

После перенесенного свиного гриппа у человека вырабатывается иммунитет к данному вирусу на один год.

История эпидемий, вызванных вирусом гриппа H1N1

в 1918 году (так называемый, Испанский грипп);

в 1976 году (произошла на военной базе в США);

в 1988 году (в США после массового заражения свиней);

в 2007 году (на Филиппинах);

в 2009 году (пандемия гриппа, затронувшая весь мир);

в 2015 году (в Индии, в Непале);

в 2016 году (в Пакистане);

в 2017 году (на Мальдивских островах);

в 2019 году (в Индии);

в 2020 году (обнаружен новый штамм вируса в Китае). Вспышки вируса свиного гриппа были зарегистрированы:

11 июня 2009 года ВОЗ объявила о начале пандемии свиного гриппа. Статус пандемии говорит о высшей степени развития эпидемии, когда заразная болезнь за короткое время охватывает население многих стран, даже на разных континентах. В этот день была зарегистрирована первая пандемия за 40 лет. Вирусу была присвоена 6 степень угрозы из 6. Такой уровень угрозы был вызван не опасностью вируса для жизни человека, а скоростью его распространения и развития в организме.

Так нужно ли бояться свиного гриппа в сезоне 2022-2023? По прогнозам вирусологов, пандемии, подобно той, которая была в 2009, больше не предвидится. Считается, что у 60-80% населения мира уже сформировался защитный иммунитет к H1N1, после чего вирус уже не так опасен. Тяжелые случаи заболевания встречаются все более редко. Тем не менее, при попадании в организм вирус свиного гриппа очень быстро размножается, и чтобы не допустить осложнений, важно обратиться к врачу для постановки диагноза, как только вы заметили симптомы заболевания.