Врач дала советы, как быстро вылечить простуду

При первых признаках простуды каждый хочет избавиться от неё как можно быстрее, лучше всего за несколько часов. Однако врачи уверяют, что, как бы вы ни старались, в развитии инфекционных заболеваний есть свои закономерности. Поэтому раз уж заболели, то за сутки простуда полностью не пройдёт. Однако есть способы, которые помогут значительно ускорить выздоровление, рассказала терапевт клиники «Будь здоров» в Петербурге Наталья Алёхина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, если ковид исключён и речь об обычной простуде, то в основном вы сталкиваетесь с неприятностями со стороны носоглотки и в целом чувствуете общее недомогание, может быть и небольшое повышение температуры.

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В среднем на полное выздоровление от ОРВИ уходит от 7 до 10 дней. Но привести себя в чувство можно доступными и простыми методами примерно за сутки. До конца вы не выздоровеете, но вам станет легче в принципе.

Признаки простуды, пожалуй, знакомы каждому: задолженность носа, першение в горле, кашель, головная боль и повышенная температура. У многих прослеживаются снижение обоняния и вкуса, а также давление в области ушей и лица — у каждого это индивидуально.

Но сразу стоит оговориться, что нет ни одного стопроцентно эффективного метода, который помогал бы всем и всегда. И если есть подозрения на более серьёзные заболевания или обострение хронических патологий (отит, гайморит, системные болезни), применять советы без согласования с врачом не стоит.

В первую очередь простуженному нужно поддерживать достаточный водный баланс, чтобы максимально быстро избавиться от вирусов. Обильное тёплое питьё уменьшает заложенность носа и першение в горле. Если насморк сильный, то нужно временно исключить сладкие напитки и молоко, ведь они могут усиливать выделение слизи.

Есть несколько напитков, которые будут вам точно полезны:

тёплая питьевая вода, в которую можно добавить ложку мёда или сок лимона;

успокаивающие, противовоспалительные травяные настои, чаи;

фруктовые соки, на 2/3 разбавленные водой, или компоты, морсы.

различные фиточаи, в состав которых входит ромашка, имбирь, шалфей, лимон, корень солодки, липовый цвет, зелёный чай, лакрица. Все они помогают облегчить болезненность и давление в пазухах, заложенность носа, першение в горле. Полезен и напиток с куркумой, он обладает мощными противовоспалительными свойствами.

Вместе с питьём увеличьте в рационе продукты с витамином С. При первых признаках ОРВИ стоит повысить потребление этого витамина. Так что, если вы не аллергик, смело налегайте на цитрусовые, ягоды, папайю, красный перец, брокколи. Если свежих плодов нет или аппетит плохой, можно принимать аскорбиновую кислоту в таблетках. Но без фанатизма.

Можете сварить себе насыщенный наваристый куриный или говяжий бульон. Он богат коллагеном, желатином, минералами и витаминами, которые помогут пополнить запасы и быстрее поправиться. Кроме того, тёплый бульон — это ещё и дополнительный источник жидкости, если пить простую воду вы не хотите.

Можно добавить к бульону сухарики и чеснок, такой суп поможет усилить отток слизи из носа. Можно добавить к бульону куркуму, имбирь или корицу.

Свежий воздух улучшает самочувствие и повышает насыщение кислородом. В солнечные дни тело получает дополнительные порции витамина D. Так что выйдите на прогулку на 30 минут или хотя бы побудьте на открытом балконе.

Не забывайте про цинк, который важен в построении иммунной защиты. Продукты, которые им богаты, полезны для здоровья: шпинат, говядина, тыквенные семечки, какао.

Всё это может оказаться бесполезным, если вы проводите всё время на ногах и в мыле. Поэтому организуйте себе полноценный отдых в течение суток без гаджетов, телефонных звонков и работы. Это поможет быстрее прийти в себя. Возьмите тёплое одеяло, залезьте в постель и расслабьтесь.

К тому же сделайте так, чтобы в вашей комнате был прохладный и влажный воздух. Сухость слизистых только усиливает их раздражение, провоцируя заложенность носа и першение горла.