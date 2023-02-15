Хирург объяснил, что может стать причиной сепсиса

"Когда мы устраняем причину инфекции, первоисточник, если мы его находим, то, естественно, требуется и системное воздействие, а именно антибиотикотерапия, - пояснил Алексей Чжао. - При необходимости, также дополнительно применяют специальные заменительные варианты лечения в виде продленной гемодиафильтрации для выявления токсинов, которые циркулируют при этом состоянии в организме. Пациенты с сепсисом всегда требуют активной терапии и при тяжелом сепсисе частота летальных исходов достаточно высокая, что связано с вовлечением всех систем в этот процесс. Может развиться почечная и печеночная недостаточность, дыхательная и сердечная недостаточность, поэтому применяется серьезная комплексная терапия".