Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
36 минут назад

Хирург объяснил, что может стать причиной сепсиса

Российская Газета

Почему локальный воспалительный процесс - например, воспаление легких, - может распространиться на весь организм, насколько опасен сепсис, "Российской газете" рассказал врач-хирург, руководитель хирургической клиники "Европейского медицинского центра" Алексей Чжао.

Хирург объяснил, что может стать причиной сепсиса
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Сепсис - это генерализованная инфекция, которая развивается на фоне различных локальных инфекционных заболеваний. Это может быть любая инфекция: пневмония, острый аппендицит, гнойник на конечности. Проблема только в том, что возникает системная воспалительная реакция, то есть локальный процесс становится системным. Это проявляется в виде изменений в ряде параметров крови, маркеров сепсиса, по которым судят о тяжести состояния больного", - пояснил доктор Чжао.

Сепсис подразделяется на такие по степени тяжести реакции:
  • Сирс - это системная воспалительная реакция;
  • Тяжелый сепсис;
  • Септический шок.

"Когда мы устраняем причину инфекции, первоисточник, если мы его находим, то, естественно, требуется и системное воздействие, а именно антибиотикотерапия, - пояснил Алексей Чжао. - При необходимости, также дополнительно применяют специальные заменительные варианты лечения в виде продленной гемодиафильтрации для выявления токсинов, которые циркулируют при этом состоянии в организме. Пациенты с сепсисом всегда требуют активной терапии и при тяжелом сепсисе частота летальных исходов достаточно высокая, что связано с вовлечением всех систем в этот процесс. Может развиться почечная и печеночная недостаточность, дыхательная и сердечная недостаточность, поэтому применяется серьезная комплексная терапия".

Своевременное лечение локальных инфекций, а также диагностика на сепсис позволяет вовремя принять меры, провести грамотное мультидисциплинарное лечение и вывести пациента из этого состояния, подчеркивает специалист.

Болезни и лекарства,Алексей Чжао,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители