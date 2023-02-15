Хирург объяснил, что может стать причиной сепсиса

Почему локальный воспалительный процесс - например, воспаление легких, - может распространиться на весь организм, насколько опасен сепсис, "Российской газете" рассказал врач-хирург, руководитель хирургической клиники "Европейского медицинского центра" Алексей Чжао.
"Сепсис - это генерализованная инфекция, которая развивается на фоне различных локальных инфекционных заболеваний. Это может быть любая инфекция: пневмония, острый аппендицит, гнойник на конечности. Проблема только в том, что возникает системная воспалительная реакция, то есть локальный процесс становится системным. Это проявляется в виде изменений в ряде параметров крови, маркеров сепсиса, по которым судят о тяжести состояния больного", - пояснил доктор Чжао.
"Когда мы устраняем причину инфекции, первоисточник, если мы его находим, то, естественно, требуется и системное воздействие, а именно антибиотикотерапия, - пояснил Алексей Чжао. - При необходимости, также дополнительно применяют специальные заменительные варианты лечения в виде продленной гемодиафильтрации для выявления токсинов, которые циркулируют при этом состоянии в организме. Пациенты с сепсисом всегда требуют активной терапии и при тяжелом сепсисе частота летальных исходов достаточно высокая, что связано с вовлечением всех систем в этот процесс. Может развиться почечная и печеночная недостаточность, дыхательная и сердечная недостаточность, поэтому применяется серьезная комплексная терапия".
Своевременное лечение локальных инфекций, а также диагностика на сепсис позволяет вовремя принять меры, провести грамотное мультидисциплинарное лечение и вывести пациента из этого состояния, подчеркивает специалист.