Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 73.86EUR 79.34
Войти в почту
1 час назад

Какие витамины могут вызвать рак

Вечерняя Москва

БАДы — это усовершенствованные витамины, минералы и жирные кислоты, которые служат строительным материалом для человека. Но иногда они могут стать причиной возникновения рака. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Какие витамины могут вызвать рак
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, биологически активные добавки могут увеличить риск развития раковых опухолей, если человек бездумно и бесконтрольно принимает экстремальную дозу с витаминами группы B.

Чаще всего, как отметил врач, риски появления новообразований из-за БАДов связаны с приемом дешевых витаминов. Люди сознательно покупают более дешевые варианты, а они могут провоцировать нарушение цикла метилирования (синтеза ДНК — прим. «ВМ»).

— В процессе синтеза ДНК участвуют витамины группы B, но есть часть генетических поломок, когда эти витамины плохо усваиваются и начинают проходить по альтернативным биохимическим путям, — считает специалист. — Это запускает сбои в процессе сборки ДНК и провоцирует возникновение мутаций, в том числе онкологических.

Однако Поляков подчеркнул, что не стал бы включать их даже в десятку первых причин возникновения подобного заболевания.

— Лекарственные препараты, которые назначают врачи, а также технологии экспериментальных прививок с большей вероятностью могут вызвать рак, — добавил Поляков.

Болезни и лекарства,Антон Поляков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители