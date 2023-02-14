Назван веский повод для обращения к врачу

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал веский повод для обращения к медикам. Выпуск программы доступен на платформе «Смотрим».

Говоря о неотложных гинекологических состояниях, Мясников указал, что боль внизу живота у женщин может быть вызвана как проблемами органов репродуктивной системы, так и рядом других заболеваний.