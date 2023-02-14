Почему весной многие вспоминают про гастрит

Когда солнечный день становится длиннее, человеческий организм истощен. После зимнего периода в биологических ритмах и выработке нейромедиаторов происходит сбой. Поэтому некоторые заболевания обостряются именно весной, рассказала изданию «Вести Подмосковья» врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ирина Шубина.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

По оценке ФНКЦ ФМБА России, весной число обращений к медикам в связи с заболеваниями органов пищеварения возрастает на 30-40%. Одна из самых распространенных причин для обращения к гастроэнтерологу, – это гастрит.

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Основной причиной заболевания слизистой желудка является инфекция Helicobacter pylori, отмечает врач. Опасение представляют морфологические изменения слизистой оболочки желудка в виде атрофии, метаплазии, дисплазии. На фоне хронического гастрита возникают эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки, частыми причинами которых, кроме инфекции Helicobacter pylori, может стать применение агрессивных лекарственных препаратов – нестероидных противовоспалительных средств, а также стресс и алкоголь.

По словам Шубиной, обострение хронического гастрита можно заподозрить по нескольким симптомам: боли и жжению в верхней половине живота, переполнении в верхнем отделе живота, чувстве раннего насыщения и дискомфорте после приема пищи. В тоже время, гастрит и эрозивные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки могут протекать малосимптомно или проявляться дефицитом витамина В12, железодефицитной анемией.

Современные методы диагностики достаточно точно верифицируют эти заболевания. Профилактика хронического гастрита, эрозивных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки заключается не только в здоровом образе жизни, который подразумевает регулярный прием пищи, сбалансированное питание и отказ от алкоголя, но и своевременное обследование, выявление изменений слизистой оболочки желудка, лечение инфекции Helicobacter pylori, коррекцию медикаментозной терапии, назначенной по сопутствующей патологии.

Ирина Шубина советует внимательно прислушиваться к своему организму и своевременно посещать врача-гастроэнтеролога.