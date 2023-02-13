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38 минут назад

Врач рассказала, кому больше всего могут навредить морозы

СОВА

Врач-эндокринолог Наталья Сорокина отмечает, что когда некоторые люди замерзают, происходит выброс гормонов: инсулина, тироксина, гормонов надпочечников. А еще усиливаются процессы распада белков, углеводов и жиров.

Врач рассказала, кому больше всего могут навредить морозы
Фото: СОВАСОВА

Так, нелегко приходится пациентам с сахарным диабетом и другими недугами щитовидной железы. При этом мужской организм, по словам медика, более устойчив к холодам, чем женский. Младенцы и старики плохо переносят морозы из-за нюансов терморегуляции.

Наталья Сорокина отмечает, что можно легче переносить холод, если правильно питаться, закаливаться, избавиться от вредных привычек и заниматься регулярно физнагрузками, пишет Talknеws.ru Зимой требуется и изменить рацион питания. Мы публиковали рекомендации Роспотребнадзора.

Болезни и лекарства,Наталья Сорокина,Роспотребнадзор,
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