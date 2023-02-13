Врач рассказала, кому больше всего могут навредить морозы

Врач-эндокринолог Наталья Сорокина отмечает, что когда некоторые люди замерзают, происходит выброс гормонов: инсулина, тироксина, гормонов надпочечников. А еще усиливаются процессы распада белков, углеводов и жиров.

Фото: СОВА СОВА

Так, нелегко приходится пациентам с сахарным диабетом и другими недугами щитовидной железы. При этом мужской организм, по словам медика, более устойчив к холодам, чем женский. Младенцы и старики плохо переносят морозы из-за нюансов терморегуляции.