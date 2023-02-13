Пять признаков, что у вас серьезное заболевание или хроническое состояние

Обычно боль в мышцах появляется из-за перенапряжения или из-за того, что вы спите на плохом матрасе. Но иногда она может сигнализировать о различных болезнях.

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Вот пять симптомов, которые могут указывать на то, что у вас серьезная болезнь или опасное хроническое состояние.

Головокружение

Оно может появиться из-за того, что вы слишком быстро встали, или из-за обезвоживания. Из других проблем со здоровьем, на которое может указывать головокружение, - нарушение работы мозга, желудочно-кишечного тракта, проблемы со зрением или с внутренним ухом. Приводят к головокружению также слишком высокое и слишком низкое давление, болезни сердца и щитовидной железы, диабет, высокий или низкий уровень сахара в крови.

Сильная потливость

Она может быть связана с менопаузой, ожирением, слишком сильными физическими нагрузками, беспокойством, стрессом, употреблением очень острой пищи. Но это ещё не всё. Повышенная потливость может свидетельствовать о наличии сахарного диабета, проблем с щитовидной железой, сердцем, рака.

Постоянное ощущение, что вам холодно

Как отмечает клиника Кливленда, такое ощущение может говорить об анемии, гипотиреозе, плохом кровообращении, низком уровне жира в организме. Из других возможных причин зябкости выделяют недостаток определённых витаминов или низкий уровень железа.

Непреднамеренная потеря веса

По словам специалистов из клиники Кливленда, это может быть симптомом таких состояний, как рак желудка, болезни щитовидной железы, болезнь Крона, болезни сердца, болезнь Аддисона, болезнь Паркинсона, СПИД, желудочно-кишечные заболевания, проблемы с зубами, депрессия или беспокойство, побочные эффекты отпускаемых по рецепту лекарств, глютеновая болезнь, диабет, паразитарная инфекция, злоупотребление наркотиками, невыявленные расстройства пищевого поведения, отёк поджелудочной железы, злоупотребление алкоголем, проблемы с глотанием или старческое слабоумие.

Пятна на коже

Странные родинки и пятна могут указывать на рак кожи.