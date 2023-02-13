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2 часа назад

Эксперт рассказал о симптоматике психиатрических заболеваний

Вести Подмосковья

Состояние тревожности, даже если оно длится достаточно долго, не один месяц, – это еще не показатель психиатрического заболевания, а, скорее, депрессивного состояния. При этом поставить психиатрический диагноз может только врач, так как мало кто способен признать у себя наличие настоящего психического расстройства. Врач-психиатр, психотерапевт, главный научный сотрудник ФНЦР имени Эрисмана, профессор Сеченовского университета Владимир Чубаровский разъяснил Pravda.ru, чем отличается тревожность у человека с устойчивой психикой и у пациента психиатрической клиники, и почему даже галлюцинации не показатель психиатрического заболевания.

Эксперт рассказал о симптоматике психиатрических заболеваний
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

У людей невротического склада, отличающихся ранимостью и эмоциональной нестабильностью, тревожность – вообще привычная форма реагирования, указывает эксперт. В психиатрии есть такое понятие – «ситуативная тревожность», и это нормальная, даже необходимая для мобилизации организма реакция, есть еще и разница в реакциях людей, относящихся к разным психотипам, но в любом случае тревога, парализующая волю и блокирующая механизмы психологической защиты, не приносит ничего, кроме вреда, разъясняет специалист.

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По словам Чубаровского, патологией можно смело назвать чувство тревожности, которое нарастает в течение 3-4 дней, и человек не может думать ни говорить, ни думать ни о чем, кроме объекта своей тревоги.

Как ни странно, галлюцинации и бред тоже могут быть сферой совсем других специалистов – например терапевтов, так как и то, и другое может возникнуть как от сильной усталости, так и при гриппе с высокой температурой, наркологов – потому что бывает у лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и возникает под влиянием определенных препаратов.

«Но вот симптомы паранойи, когда вам постоянно и даже при отсутствии всех вышеуказанных факторов кажется, что за вами кто-то следит, к примеру, это уже более серьезно. Следует обратить внимание и на различные, возникающие совершенно беспричинно страхи и фобии», – отмечает врач. В целом психиатрические заболевания характеризуют глубина и длительность проявления симптомов, говорит эксперт. Например, если неадекватное психическое состояние длится неделями или месяцами и мешает нормальной жизни. Если есть подозрение – обратитесь к специалисту, самодиагностикой – с помощью тестов и опросников, предлагающихся для этих целей в СМИ, – заниматься в любом случае не следует, заключил Чубаровский.

Болезни и лекарства,
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