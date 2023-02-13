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1 час назад

Врачи назвали 6 способов защититься от рака кожи

Клопс.Ru

Риск онкологических заболеваний кожи увеличивается не только из-за влияния прямых солнечных лучей.

Врачи назвали 6 способов защититься от рака кожи
Фото: unsplashunsplash

В Telegram-канале регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики дали рекомендации, как защититься от этого вида рака.

«Количество случаев заболевания злокачественными новообразованиями в нашей стране ежегодно увеличивается на 120-130 тысяч человек. Среди новообразований лидирующее место в онкологии занимает рак кожи», — говорится в публикации.

Чтобы снизить риск, врачи рекомендуют соблюдать несколько правил.

1. Старайтесь избегать прямых лучей полуденного солнца

С 11 до 15 часов они наиболее вредны: не имеют значения ни время года, ни погода.

2. Регулярно пользуйтесь солнцезащитным кремом

Полностью от радиации он не защитит, но ущерб точно снизит. Внимательно смотрите на упаковку: крем должен быть с уровнем SPF не ниже 30. Наносите его на все открытые участки, включая губы, кончики ушей и шею.

3. Носите защитную одежду

Старайтесь закрывать кожу тёмной одеждой из плотной ткани — она должна прикрывать руки и ноги. Носите шляпу с широкими краями и качественные солнцезащитные очки. Они должны защищать от всех типов ультрафиолетового излучения.

4. Не ходите в солярий

Вреда от искусственных источников ультрафиолетовой радиации не меньше, чем от естественных.

5. С осторожностью принимайте препараты, которые повышают чувствительность к свету

Если вы принимаете какие-то лекарства, проверьте их побочные эффекты. Некоторые, например, антибиотики, делают кожу более чувствительной к солнечному свету. Старайтесь реже выходить на улицу, когда их принимаете.

6. Регулярно осматривайте кожу

«Сообщайте врачу о любых изменениях. Проверяйте всю кожу, даже в труднодоступных местах. Рекомендуем делать такой осмотр раз в месяц», — добавляют врачи.

Болезни и лекарства,
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