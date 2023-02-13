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2 часа назад

Фармаколог ответил, есть ли смысл в пробиотиках

Секрет Фирмы

Существуют заболевания, для лечения которых приходится пить антибиотики, жертвуя нормальным состоянием микробиоты кишечника. И надежда после остаётся на пробиотики — которые придут и спасут положение. Да вот только ничего такого они на самом деле не делают, рассказал «Газете.Ru» замдиректора по научной работе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава, клинический фармаколог Андрей Дехнич.

Фармаколог ответил, есть ли смысл в пробиотиках
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, пробиотики содержат ограниченный набор микроорганизмов, поэтому их приём полностью ситуацию не исправит. Даже если они доберутся до кишечника, прежней микробиоту всё равно не сделают.

Медик отметил, что сейчас нет точных и полных данных на этот счёт, но многие публикации указывают на долгосрочные риски приёма антибактериальных препаратов. Как возможные отсроченные побочные эффекты он назвал воспалительные заболевания кишечника, ожирение и депрессию.

«Но насколько опасны эти изменения будут для отдельно взятого конкретного пациента — предсказать сложно. Поэтому здесь приходится выбирать из двух зол. Если есть инфекция, которую необходимо лечить — безусловно, отказ от лечения приведёт к худшим результатам, чем изменения микробиоты», — резюмировал Дехнич.

Нередко люди пьют различные добавки к пище, особо не понимая зачем. Например, разрекламированный коллаген на самом деле необходим крайне мало какому организму.

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