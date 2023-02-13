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2 часа назад

Россиянам рассказали, как защититься от неврологических заболеваний даже в пожилом возрасте

Секрет Фирмы

Многие привыкли, что за всю жизнь нет ни минутки покоя — всё время несёшься куда-то то вперёд паровоза, то поперёк батьки в пекло. А все хотелки и желания остаются на пенсию. Но с выходом на долгожданный отдых почему-то сразу наваливаются болячки, причём зачастую связанные с нервной системой. Поэтому невролог Татьяна Вон рассказала, как можно отсрочить все неприятные болезни.

Как защититься от неврологических заболеваний даже в пожилом возрасте
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как объяснила специалистка, нередко проблемы с нервной системой — это осложнения от других заболеваний, например, диабета, ожирения, атеросклероза сосудов или гипертонии. Поэтому в первую очередь нужно заняться ими, хотя хорошо бы их совсем не допускать, но не у всех это получается.

Но и здоровье как у молодого бычка не станет стопроцентным щитом против неврологических заболеваний, поэтому нужно делать профилактические упражнения. Здесь важны физические и умственные нагрузки, которые будут поддерживать тонус и в теле, и в мозге. При выходе на пенсию часто становится нечего делать — круг общения сужается, а жизни превращается в день сурка. Мозг приходит в полуспящее состояние, и в таком случае — привет, Альцгеймер.

Для профилактики важно делать всё наоборот — нужно разнообразить жизнь. Но не обязательно продавать жильё и нестись в кругосветку на воздушном шаре. Для тренировки мозга и образования новых нейронных связей достаточно мелочи, например, весь день делать всё левой рукой или пойти в магазин другой дорогой. Не той, которая отключает мозг, а новой, которая заставит задумываться, как идёте и куда.

Для этой же цели эксперты советуют отключать навигатор и ориентироваться самим. По пути можно придумывать названия магазинам и всячески развлекать себя, включая фантазию и творческую жилку.

Болезни и лекарства,
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