Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Основные опасности намеренного заражения ветряной оспой в беседе с «Мосленте» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она напомнила, что вероятность передачи этого вируса от больного человеку без иммунитета составляет 90 процентов.

Фото: Мослента Мослента

«Многие считают ветрянку безобидным заболеванием, которым лучше переболеть в детстве. Для того, чтобы повысить шансы на заражение, родители дошкольников нередко организовывают даже ветряночные вечеринки, куда приглашают тех, кто болеет, и тех, кто еще не сталкивался с ветрянкой», — рассказала эксперт.

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По ее словам, таких мероприятий стоит избегать: в некоторых случаях ветрянка протекает достаточно тяжело и сопровождается серьезными осложнениями. Поэтому ребенка лучше не подвергать риску намеренно.

Типичный симптом ветрянки — высыпания на коже и слизистых в виде пузырьков. Кроме того, пациенты ощущают ломоту в теле и слабость, могут столкнуться с повышением температуры. Человек становится заразным за пару дней до появления симптомов — не зная о том, что он болен, он может распространять инфекцию, продолжила медик.

Даже после того, как симптомы болезни исчезают, а самочувствие человека улучшается, вирус не исчезает из организма полностью. Он сохраняется в латентном состоянии и при определенных обстоятельствах может быть реактивирован. В редких случаях пробуждение вируса приводит к повторному эпизоду ветрянки, но гораздо чаще реактивация провоцирует опоясывающий лишай, сопровождающийся появлением на теле болезненной сыпи, предостерегла Малиновская.

Ветрянкой болеют не только дети, но и взрослые, причем часто они переносят болезнь в тяжелой форме и в 30 раз чаще, чем дети, умирают от осложнений этой инфекции.