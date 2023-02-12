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34 минуты назад

Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой

Мослента

Основные опасности намеренного заражения ветряной оспой в беседе с «Мосленте» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она напомнила, что вероятность передачи этого вируса от больного человеку без иммунитета составляет 90 процентов.

Названы основные опасности намеренного заражения ветрянкой
Фото: МослентаМослента

«Многие считают ветрянку безобидным заболеванием, которым лучше переболеть в детстве. Для того, чтобы повысить шансы на заражение, родители дошкольников нередко организовывают даже ветряночные вечеринки, куда приглашают тех, кто болеет, и тех, кто еще не сталкивался с ветрянкой», — рассказала эксперт.

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По ее словам, таких мероприятий стоит избегать: в некоторых случаях ветрянка протекает достаточно тяжело и сопровождается серьезными осложнениями. Поэтому ребенка лучше не подвергать риску намеренно.

Типичный симптом ветрянки — высыпания на коже и слизистых в виде пузырьков. Кроме того, пациенты ощущают ломоту в теле и слабость, могут столкнуться с повышением температуры. Человек становится заразным за пару дней до появления симптомов — не зная о том, что он болен, он может распространять инфекцию, продолжила медик.

Даже после того, как симптомы болезни исчезают, а самочувствие человека улучшается, вирус не исчезает из организма полностью. Он сохраняется в латентном состоянии и при определенных обстоятельствах может быть реактивирован. В редких случаях пробуждение вируса приводит к повторному эпизоду ветрянки, но гораздо чаще реактивация провоцирует опоясывающий лишай, сопровождающийся появлением на теле болезненной сыпи, предостерегла Малиновская.

Ветрянкой болеют не только дети, но и взрослые, причем часто они переносят болезнь в тяжелой форме и в 30 раз чаще, чем дети, умирают от осложнений этой инфекции.

«Защитить от ветрянки может прививка, которую можно сделать как в детстве, так и во взрослом возрасте. Эффективность вакцинации оценивается в 85 процентов. Привиться можно как планово, так и в экстренном порядке. При плановой вакцинации потребуются две дозы вакцины, перерыв между введениями которых зависит от возраста пациента. Экстренная вакцинация предполагает однократную прививку, которую нужно сделать как можно раньше после предполагаемого контакта с заболевшим», — резюмировала эксперт.

Болезни и лекарства,Ольга Малиновская,
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