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1 час назад

Врач назвала первые признаки болезни Альцгеймера

Секрет Фирмы

Пожилым людям нужна особая забота, но порой трудно понять, что с ними происходит. Есть заболевания, которые развиваются медленно и почти незаметно — например, болезнь Альцгеймера. Сами пожилые часто не придают её симптомам должного значения, списывая на то, что «мои болезни уже не лечатся», а родные принимают их за банальные усталость или проявления возраста. Между тем так можно пропустить первые признаки заболевания.

Врач назвала первые признаки болезни Альцгеймера
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врача-невролога высшей категории Татьяны Вон, самый ранний признак болезни Альцгеймера — это деменция, или слабоумие. Сначала теряется кратковременная память, затем нарушается и долгосрочная. Всё это сопровождается апатией, безразличием, неряшливостью.

Также происходят когнитивные нарушения — памяти, внимания, мышления и речи. Человек может начать постоянно переспрашивать одно и то же, при этом сам этого не понимает, а думает, что просто устал.

На ранних стадиях также наблюдается тревожность. Больной говорит, что не может доехать сам, что его нужно проводить. Деменцию всегда сопровождают и эмоциональные нарушения — пожилой становится плаксивым, часто недовольным и более конфликтным, чем раньше.

При появлении таких симптомов необходимо обратиться к неврологу.

Есть ещё одно заболевание, разрушающее мозг, — болезнь Паркинсона. Ранее считалось, что одним из первых её звоночков является тремор. Но учёные нашли более ранний её признак.

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