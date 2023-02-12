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1 час назад

Россиянам рассказали, в какое время дня лучше пить таблетки от давления

Секрет Фирмы

Давление у разных людей в течение суток ведёт себя по-разному, поэтому чтобы понимать, когда именно пить таблетки, лучше всего знать свой суточный профиль артериального давления (АД). Об этом рассказала врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. Кстати, она отметила, что одних лекарств для того, чтобы избежать инсульта, недостаточно.

Россиянам рассказали, в какое время дня лучше пить таблетки от давления
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Препараты для снижения давления снимают симптомы гипертонии и позволяют людям жить привычной жизнью. Но, как рассказала врач, чтобы избежать инфаркта или инсульта, одних лекарств недостаточно. Чтобы жить припеваючи и без инсультов, важно скорректировать питание, заниматься физической активностью, нормально спать, следовать рекомендациям врачей и стараться избегать стрессов.

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Если же говорить о лекарствах, то считается, что пить их нужно вечером, поскольку пик инфарктов и инсультов приходится на раннее утро. Врач отметила, что это мнение в ходе исследования не подтвердилось.

В ходе эксперимента наблюдали за 21 104 пациентами с гипертонией. Одним таблетки давали утром, другим на ночь. Через пять лет оказалось, что осложнения были в одинаковом количестве и у первой, и у второй группы, рассказала Кореневич.

У каждого свой профиль

Не так важно время, в которое гипертоник принимает таблетки, отметила врач. Главное, чтобы давление оставалось в норме в течение суток. Есть понятие суточного профиля АД. В нём отражается то, как ведёт себя давление у разных людей в течение суток.

У одних пик давления приходится на вечер, у других он будет утром или днём. Вот в зависимости от этого и нужно пить таблетки, разъяснила специалист.

Точно известно, что препараты не стоит принимать после еды, потому что это может замедлить или нарушить их действие. Лучше всего пить их до еды и желательно в одно и то же время в зависимости от того, какой у вас суточный профиль АД.

Упражнения и давление

Исследователи из университетов США выяснили, как тренировки влияют на артериальное давление. Они провели эксперимент, в котором участвовали 30 женщин и 26 мужчин среднего возраста.

Исследование показало, что у женщин давление эффективнее всего снижают давление утренние тренировки, а у мужчин — вечерние занятия. Причём у мужчин занятия спортом лучше снижали систолическое (верхнее) артериальное давление. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

Болезни и лекарства,Анна Кореневич,
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