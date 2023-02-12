Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

По каким симптомам можно распознать у себя рак

Секрет Фирмы

Рак страшен тем, что становится заметен только на последних стадиях. Директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко рассказал, что чаще всего развитие злокачественной опухоли начинается бессимптомно, а первые симптомы болезни легко спутать с проявлением других заболеваний. Милейко также ответил на вопрос, являются ли анализы на онкомаркеры надёжным способом обнаружить рак.

По каким симптомам можно распознать у себя рак
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В числе первых симптомов Милейко назвал необъяснимую потерю веса, слабость и понижение выносливости. В зависимости от вида рака появляются и дополнительные трудности. К примеру, при раке молочной железы уплотняются подмышечные лимфоузлы, а вот если развивается рак толстой кишки, то может пропасть стул или в нём появляется кровь.

Эти симптомы не говорят о том, что у вас именно рак, однако при их появлении стоит провериться у врача. Сначала можно сходить к терапевту, заявил онколог.

Кстати, онкомаркеры нельзя считать надёжным способом диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии. Милейко заявил, что этот анализ для обнаружения рака не имеет смысла. Но если вы сдали анализы, и они превышают норму, к врачу всё-таки стоит обратиться.

«Онкомаркерами называют вещества, которые можно определить в крови, и зачастую они связаны с ростом злокачественной или доброкачественной опухоли. Однако эти молекулы, как правило, неспецифичны и могут свидетельствовать о широком круге заболеваний», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, простатспецифический антиген — единственный онкомаркер, который может выявить рак простаты на ранней стадии.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители