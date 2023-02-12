По каким симптомам можно распознать у себя рак

Рак страшен тем, что становится заметен только на последних стадиях. Директор Центра молекулярной онкологии Владислав Милейко рассказал, что чаще всего развитие злокачественной опухоли начинается бессимптомно, а первые симптомы болезни легко спутать с проявлением других заболеваний. Милейко также ответил на вопрос, являются ли анализы на онкомаркеры надёжным способом обнаружить рак.

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В числе первых симптомов Милейко назвал необъяснимую потерю веса, слабость и понижение выносливости. В зависимости от вида рака появляются и дополнительные трудности. К примеру, при раке молочной железы уплотняются подмышечные лимфоузлы, а вот если развивается рак толстой кишки, то может пропасть стул или в нём появляется кровь.

Эти симптомы не говорят о том, что у вас именно рак, однако при их появлении стоит провериться у врача. Сначала можно сходить к терапевту, заявил онколог.

Кстати, онкомаркеры нельзя считать надёжным способом диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии. Милейко заявил, что этот анализ для обнаружения рака не имеет смысла. Но если вы сдали анализы, и они превышают норму, к врачу всё-таки стоит обратиться.

«Онкомаркерами называют вещества, которые можно определить в крови, и зачастую они связаны с ростом злокачественной или доброкачественной опухоли. Однако эти молекулы, как правило, неспецифичны и могут свидетельствовать о широком круге заболеваний», — объяснил эксперт.