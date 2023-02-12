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2 часа назад

Врач Константинова: после гриппа у пациента есть риск отложенного инфаркта

Газета.Ruиещё 5

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова заявила URA.RU, что через несколько недель после гриппа у пациента может быть отложенный инфаркт.

После гриппа у пациента есть риск отложенного инфаркта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В частности, такой риск появляется через две-три недели после гриппа, если не соблюдался постельный режим.

«При большой двигательной активности вирус <…> вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания. Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта», — сказала Константинова.

Она подчеркнула, что можно выделить легочные и внелегочные осложнения. В частности, может появиться дыхательная недостаточность или возникнуть пневмония.

«Из других осложнений можно отметить мастоидиты, синуситы, отиты. Редко наблюдаются энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит, сепсис», — добавила терапевт.

Ранее кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский сообщил, что эпидемия гриппа пойдет на спад после февральских праздников и завершится в марте.

Болезни и лекарства,
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