Можно ли подхватить ВИЧ при оральном сексе

Бытует мнение, что заразиться ВИЧ при оральном сексе практически невозможно. В это верят подростки, избегающие рисков вагинального секса, и взрослые люди. "Рамблер" раскроет правду рисков заболеть ВИЧ.

Многолетние исследования показывают, что ВИЧ при таких контактах все-таки передается. При незащищенном оральном сексе люди активно обмениваются друг с другом биологическими жидкостями, поэтому риск передачи существует всегда. Опасными в плане заражения считается кровь, сперма и влагалищные выделения.

Примерно 7% новых случаев заражения произошли именно при такой форме удовлетворения половой страсти. Врач-иммунолог Владимир Девяткин рассказал об этом подробнее.

Как обычно происходит заражение

эякуляция в рот

сопутствующие венерические заболевания ИППП

травмы слизистой, язвы и ранки во рту

слабый иммунный статус пассивного партнера

высокая вирусная нагрузка у активного партнера

Как избежать заражения