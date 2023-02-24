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1 час назад

Можно ли подхватить ВИЧ при оральном сексе

Даша Краснова

Бытует мнение, что заразиться ВИЧ при оральном сексе практически невозможно. В это верят подростки, избегающие рисков вагинального секса, и взрослые люди. "Рамблер" раскроет правду рисков заболеть ВИЧ.

Многолетние исследования показывают, что ВИЧ при таких контактах все-таки передается. При незащищенном оральном сексе люди активно обмениваются друг с другом биологическими жидкостями, поэтому риск передачи существует всегда. Опасными в плане заражения считается кровь, сперма и влагалищные выделения.

Примерно 7% новых случаев заражения произошли именно при такой форме удовлетворения половой страсти. Врач-иммунолог Владимир Девяткин рассказал об этом подробнее.

Как обычно происходит заражение

  • эякуляция в рот
  • сопутствующие венерические заболевания ИППП
  • травмы слизистой, язвы и ранки во рту
  • слабый иммунный статус пассивного партнера
  • высокая вирусная нагрузка у активного партнера

Почему ВИЧ в России грозит каждой семье

Как избежать заражения

  • Используйте барьерные методы контрацепции. Вирусы ВИЧ не проходят сквозь поры в качественном латексе. Сейчас существуют не только мужские, но и женские презервативы.
  • Также вы можете принять постконтактную профилактику (PeP) – это единственный способ предотвратить инфицирование ВИЧ после контакта. Сделать это нужно в первые 2-3 суток (до 72 часов) с момента рискованного контакта.
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