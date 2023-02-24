Можно ли подхватить ВИЧ при оральном сексе

Бытует мнение, что заразиться ВИЧ при оральном сексе практически невозможно. В это верят подростки, избегающие рисков вагинального секса, и взрослые люди. "Рамблер" раскроет правду рисков заболеть ВИЧ.
Многолетние исследования показывают, что ВИЧ при таких контактах все-таки передается. При незащищенном оральном сексе люди активно обмениваются друг с другом биологическими жидкостями, поэтому риск передачи существует всегда. Опасными в плане заражения считается кровь, сперма и влагалищные выделения.
Примерно 7% новых случаев заражения произошли именно при такой форме удовлетворения половой страсти. Врач-иммунолог Владимир Девяткин рассказал об этом подробнее.