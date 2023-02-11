Откуда берутся пигментные пятна и как с ними бороться

Тёмные пятна на коже возникают не только у женщин, но и у мужчин, однако первым они досаждают сильнее, портя идеально ровный тон. Гиперпигментации многие дамы боятся как огня, потому что она ассоциируется со старением, однако в этом коварство пятен — они появляются не только у пожилых людей, но и у молодых. Дерматокосметолог Роза Герлиани рассказала, как предотвратить появление пятен и как от них избавиться.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как объяснила специалист, тёмные пятна на коже — вещь не смертельная, это просто нарушение пигментации из-за работы меланина. А вот она уже может возникать по разными причинам. Например, ранее это место травмировали или обжигали ультрафиолетом. Ещё во всём мог быть виноват гормональный сбой, приём антибиотиков, антидепрессантов или других препаратов, нарушение кровообращения или вообще наследственность.

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Не все эти причины можно пресечь на корню, однако кое-что предотвратить можно. Герлиани посоветовала использовать солнцезащитный и увлажняющий кремы, причём не только в летнее время. Косметику стоит подбирать грамотно, чтобы она в том числе помогала от обезвоживания. Лучше не увлекаться загаром и не удалять какие-либо высыпания на коже самим. А ещё стоит почаще обследовать внутренние органы, потому что они зачастую дают о себе знать такими внешними проявлениями.

Но что делать, если уже поздно для какой-либо профилактики и гиперпигментация уже расцвела с размахом? Эксперт рассказала о методах борьбы с ней, и все они проходят не дома, а в салонах под чутким взором специалистов. Например, химический пилинг на основе кислот, который мягко отшелушивает кожу и осветляет её. Делают его обычно в весенний и осенний периоды, когда солнца не так много.

Ещё можно делать инъекции с гиалуроновой кислотой и различными микроэлементами вроде витаминов и аминокислот (мезотерапия и биоревитализация). Результат можно заметить уже через три сеанса. Можно также вкалывать не всякие препараты, а собственную плазму. Она запускает процессы регенерации и помогает пятнам рассасываться.

Можно вообще ничего не колоть, а облучать, например, низким интенсивным инфракрасным светом. Он помогает убрать меланин, не повреждая кожу. Ещё вариант — фототерапия, или IPL-терапия, во время которой на тёмные пятна воздействуют высокоинтенсивным светом. Чаще всего чтобы добиться максимального результата, косметологи сочетают и инъекции, и световые методики.