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20 минут назад

Врач перечислил 6 возможных причин боли в суставах

Секрет Фирмы

От боли в суставах страдают люди всех возрастов и уровней дохода. Артриты и артрозы давно уже перестали быть болезнями, свойственными только пожилым.

Врач перечислил 6 возможных причин боли в суставах
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Эндокринолог Алексей Жито назвал шесть возможных причин дискомфорта, который возникает в ногах или запястьях.

По словам врача, условно их можно разделить на две группы — физические (естественные) и клинические.

При физических нагрузках суставы могут начать болеть, если спорта в вашей жизни вдруг оказалось слишком много. От такой боли, которая возникает в результате перенапряжения мышечно-связочного аппарата, избавиться достаточно просто. Обычно она проходит на фоне снижения интенсивности физической нагрузки.

К болезненным ощущениям в суставах могут приводить также неудобная одежда и обувь. Например, когда ботинок сдавливает ногу, ухудшая кровоснабжение. Соответственно, не стоит носить неудобные вещи, даже если они вам очень нравятся. Пусть красота требует жертв у кого-нибудь другого.

Ломота в суставах может появиться даже из-за незначительных травм, при повреждении связок, окружающих сустав. Также может сказыватьсядефицит железа, который больше характерен для пожилых пациентов.

Дефицит нужно стараться восполнить, а также не забывать про массаж, особенно если раньше у вас были травмы.

К двум другим причинам болей в суставах эксперт отнёс сахарный диабет, при котором происходит воспаление на фоне того, что нервное волокно буквально пропитывается сахаром, а также ОРВИ, при которых многие жалуются на ломоту в суставах.

В первом случае восстанавливать волокно нужно витаминами, но самолечением тут заниматься не стоит, всё надо согласовать с врачом.

Во втором избавиться от интоксикации можно соблюдая постельный режим и снижая температуру.

Болезни и лекарства,
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