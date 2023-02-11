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1 час назад

Назван первый признак заболевания сердца

Мир24

Признаком сердечно-сосудистого заболевания может быть одышка при нагрузке. Об этом рассказал кардиохирург Тимур Халилулин, пишет «Спорт-Экспресс».

Назван первый признак заболевания сердца
Фото: Мир24Мир24

«Проявления заболеваний сердца разнообразны, но чаще всего пациенты обращают внимание на снижение возможности выполнять привычные для себя физические нагрузки – появляется одышка при нагрузке, достаточно быстро проходящая в покое», – отметил врач.

На проблемы с сердцем также указывает жжение в груди, сжимающие боли за грудиной, а также ощущение тяжести. Специалист пояснил, что такие симптомы также связаны с физическими нагрузками и могут возникать при подъеме тяжестей, подъеме по ступенькам, ускоренной ходьбе или беге. Обычно такие боли проходят в течение десяти минут покоя.

Названные симптомы могут проявляться при выходе на холод из теплого помещения. А на поздних стадиях заболевания могут появиться признаки сердечной недостаточности: одышка в состоянии покоя, отеки ног, выраженная слабость, увеличение веса, падение артериального давления.

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