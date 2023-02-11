Назван первый признак заболевания сердца

«Проявления заболеваний сердца разнообразны, но чаще всего пациенты обращают внимание на снижение возможности выполнять привычные для себя физические нагрузки – появляется одышка при нагрузке, достаточно быстро проходящая в покое», – отметил врач.

На проблемы с сердцем также указывает жжение в груди, сжимающие боли за грудиной, а также ощущение тяжести. Специалист пояснил, что такие симптомы также связаны с физическими нагрузками и могут возникать при подъеме тяжестей, подъеме по ступенькам, ускоренной ходьбе или беге. Обычно такие боли проходят в течение десяти минут покоя.