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2 часа назад

Врач предупредила об опасности ходить на работу больным

Lenta.ru

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с агентством «Прайм» предупредила об опасности ходить на работу больным.

Врач предупредила об опасности ходить на работу больным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Шуппо, вирусные заболевания могут приводить к развитию нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Ученые установили, что после пневмонии, вызванной вирусом COVID-19, чаще всего страдает нервная система. Доктора отмечают, что после коронавируса, гриппа и даже ОРВИ возникают разные осложнения — от снижения памяти и концентрации внимания, до развития деменции у пожилых людей, заявила врач.

Специалист подчеркнула, что если человек переносит болезнь на ногах и не дает возможности организму восстановиться, то он рискует получить осложнения, а процесс восстановления будет более длительным. Шуппо рекомендовала больным отлежаться и вылечиться.

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