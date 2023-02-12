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53 минуты назад

Как снизить риск развития диабета

Российская Газетаиещё 4

Хлеб и другая выпечка из муки бобовых - нута, фасоли и чечевицы - снижает риск диабета. О результатах исследования сообщил телеканал "Доктор" со ссылкой на публикацию в American Journal of Clinical Nutrition.

Как снизить риск развития диабета
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В состав такой муки включили измельченные зерна нута, чечевицы, фасоли. Ученые отметили что мука, обогащенная растительным белком, снижает риск возникновения заболеваний сердца и поддерживает фигуру в хорошей форме и, следовательно, препятствует развитию диабета второго типа. Большое количество клетчатки, которой богаты бобовые, улучшает работу ЖКТ.

Исследователи выяснили, почему это происходит: что после употребления такой выпечки повышается скорость передачи сигналов сытости в мозг. Добавление 30% измельченных бобовых в обычную муку уменьшает уровень сахара в крови на 40% по сравнению с "чистым" пшеничным хлебом.

Практический вывод может быть прост: для профилактики диабета стоит включать в свой рацион больше блюд из фасоли, нута, чечевицы, гороха.

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