Стоматолог рассказал, как выявить рак полости рта

Чтобы выявить у себя рак полости рта на ранней стадии, нужно рассматривать рот после каждой чистки зубов. Об этом рассказал главврач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров. На опасную болезнь может указывать целый ряд признаков. Но, конечно же, диагноз должен поставить только врач, к которому стоит обратиться, если вы нашли у себя во рту что-то из нижеперечисленного.

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Вот симптомы, которые могут указывать на раннюю стадию развития онкологии в полости рта:

асимметрия;

припухлости;

шишки;

язвочки;

пигментация;

эрозии;

узлы во рту;

кровоточивость;

бугристости.

Предупредить развитие рака полости рта можно, если не курить (или бросить, если вы уже курите), не злоупотреблять алкоголем «и жеванием различных смесей».

Особенно настороженно к любым необычным признакам нужно относиться пациентам с хронической инфекцией, язвами и трещинами в полости рта, травматизацией слизистой оболочки полости рта — разрушенными зубами и их корнями и некачественно изготовленными протезами.