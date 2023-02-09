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2 часа назад

Стоматолог рассказал, как выявить у себя рак полости рта

Секрет Фирмы

Чтобы выявить у себя рак полости рта на ранней стадии, нужно рассматривать рот после каждой чистки зубов. Об этом рассказал главврач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров. На опасную болезнь может указывать целый ряд признаков. Но, конечно же, диагноз должен поставить только врач, к которому стоит обратиться, если вы нашли у себя во рту что-то из нижеперечисленного.

Стоматолог рассказал, как выявить рак полости рта
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Вот симптомы, которые могут указывать на раннюю стадию развития онкологии в полости рта:

  • асимметрия;
  • припухлости;
  • шишки;
  • язвочки;
  • пигментация;
  • эрозии;
  • узлы во рту;
  • кровоточивость;
  • бугристости.

Предупредить развитие рака полости рта можно, если не курить (или бросить, если вы уже курите), не злоупотреблять алкоголем «и жеванием различных смесей».

Особенно настороженно к любым необычным признакам нужно относиться пациентам с хронической инфекцией, язвами и трещинами в полости рта, травматизацией слизистой оболочки полости рта — разрушенными зубами и их корнями и некачественно изготовленными протезами.

Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно их правильно и регулярно чистить, ходить к стоматологу и правильно питаться. Ранее россиянам рассказали, какие продукты улучшат зубную эмаль.

Болезни и лекарства,Сергей Комаров,
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