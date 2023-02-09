Стоматолог рассказал, как выявить рак полости рта

Чтобы выявить у себя рак полости рта на ранней стадии, нужно рассматривать рот после каждой чистки зубов. Об этом рассказал главврач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров. На опасную болезнь может указывать целый ряд признаков. Но, конечно же, диагноз должен поставить только врач, к которому стоит обратиться, если вы нашли у себя во рту что-то из нижеперечисленного.
Вот симптомы, которые могут указывать на раннюю стадию развития онкологии в полости рта:
Предупредить развитие рака полости рта можно, если не курить (или бросить, если вы уже курите), не злоупотреблять алкоголем «и жеванием различных смесей».
Особенно настороженно к любым необычным признакам нужно относиться пациентам с хронической инфекцией, язвами и трещинами в полости рта, травматизацией слизистой оболочки полости рта — разрушенными зубами и их корнями и некачественно изготовленными протезами.
Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно их правильно и регулярно чистить, ходить к стоматологу и правильно питаться. Ранее россиянам рассказали, какие продукты улучшат зубную эмаль.