Руки болят и немеют: как это остановить

Боль и онемение рук могут проявиться при выполнении самых простых действий: печатании на клавиатуре, приготовлении еды или нажатии на кнопку бытовой техники. Часто повторяющиеся однотипные действия как раз к этому и приводят — повреждаются нервы, идущие от спинного мозга к рукам. Травматолог-ортопед Владимир Канаков объяснил, чем это грозит и как это предотвратить.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что происходит

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По словам специалиста, дискомфорт в области пальцев, запястья и кисти — проявление туннельного синдрома. Это патология нервной системы, при которой страдает веточка периферического нерва, проходящая внутри узкого канала запястья: либо нарушается кровообращение нерва, либо на него давят отекающие воспалённые окружающие ткани.

Всё начинается с того, что руки немеют, холодеют, появляются покалывание и лёгкое жжение. Ощущения становятся сильнее при выполнении привычных действий: работа за компьютером, уборка в доме, вождение авто. Поначалу помогают восстанавливающие кровообращение упражнения: встряхивание кистей, опускание рук вниз, разминка, гимнастика или массаж кистей. Но всё это избавляет от проблемы ненадолго.

Со временем появляется уже боль с жжением, сильное покалывание. Сильнее всего — ночью. Связано это с тем, что запястный канал постепенно становится всё уже. И постепенно сильная боль появляется уже от самых незначительных движений. Может быть онемение, при котором почти ничего не чувствуют три первых пальца на руке. Сопровождается оно слабостью в руках, когда невозможно удерживать предметы.

Причины

Главная — монотонные действия: работа мышкой, письмо, вышивание, мелкий ремонт, игра на музыкальных инструментах, работа на кассе, стройка. Чтобы возникло повреждение нерва, необходимы месяцы или годы монотонных повторяющихся движений, длительного нахождения руки в непривычном, вынужденном положении. Тем самым постоянно сдавливается срединный нерв, он раздражается, и так постепенно формируется его воспаление. В итоге оно само провоцирует отёк и сужение канала, а это ещё больше травмирует нерв. Чаще всего страдает запястье — самое узкое место.

Также причиной могут стать и некоторые проблемы со здоровьем:

травмы запястья, при которых повреждаются мягкие ткани или кости;

опухолевые процессы в области запястья;

ожирение или сахарный диабет (или вместе);

беременность (из-за отечности тканей);

прием некоторых лекарств (особенно гормональных).

Как лечить

Во-первых, чем раньше, тем лучше. Небольшой дискомфорт часто не заставляет задуматься, что помощь нужна уже сейчас. Да, процесс идёт медленно, но в конечном итоге он приводит к атрофии нерва, когда кисть уже теряет свою работоспособность.

Силы в процессе лечения направляют на то, чтобы устранить воздействие на нерв. В одном случае будет достаточно применения ортезов, гимнастики, физиотерапии, в другом — потребуется операция. Дополнительно нужна диета с ограничением соли, чтобы уменьшить отёк тканей.

Всегда лучше предотвратить беду, чем справляться с уже появившимися ухудшениями здоровья. Для того чтобы не знать проблем с руками:

Старайтесь не перенапрягать запястья. Пусть нагрузка на руки будет по силе.

Исключите все возможные монотонные действия. В работе делайте перерывы, проводите лечебную физкультуру.

Следите за осанкой. Пусть рабочее место будет как можно удобнее: руки и туловище не должны быть в бесконечном напряжении.

Поддерживайте здоровый образ жизни.