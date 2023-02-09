Что такое колоноскопия, как она проводится и зачем нужна

Колоноскопия — диагностическая процедура, призванная для обследования и лечения толстой кишки. Многие пациенты боятся колоноскопии «заочно», даже не проходя процедуру, что связано с огромным количеством заблуждений о ней. Все, что надо знать о деликатной и важной процедуре рассказывает Павел Павлов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии Сеченовского университета.

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Ничего ужасного в этой процедуре нет: в ходе колоноскопии врач обследует стенки толстого кишечника с помощью видеоколоноскопа. Так врач может заметить малейшие изменения в состоянии слизистой, взять ее фрагмент на анализ для проведения биопсии.

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Кроме того, специалист может заметить и удалить как крошечные полипы, которые в некоторых случаях способны переродиться в рак, так и довольно крупные новообразования. В ходе колоноскопии можно также обнаружить болезнь Крона, язвенный колит, заметить уже развивающийся онкопроцесс.

Почему пациенты боятся колоноскопии?

Пациенты нередко испытывают психологический дискомфорт при необходимости колоноскопии. Большинство имеют представление о процедуре, знают, что гибкие трубки колоноскопа вводятся через задний проход, что заставляет их испытывать стеснение, сильно переживать. Именно поэтому важно, чтобы между врачом и пациентом были доверительные отношения, врач деликатно и подробно рассказал обо всех подробностях процедуры, а пациент имел возможность задать все необходимые вопросы.

Одни пациенты говорят о сильных болях, которые они испытывали во время колоноскопии, а другие рассказывают, что совсем ничего не почувствовали.

Степень физического дискомфорта индивидуальна и зависит от многих факторов: болевого порога пациента, наличия в брюшной полости рубцов и спаек, мастерства врача, а также правильной подготовки к колоноскопии. Боль при процедуре может возникнуть, например, если у пациента слишком короткая брыжейка — орган, к которому прикреплен кишечник. В ходе процедуры брыжейку легко задеть, ее натяжение может вызвать боль, причем достаточно сильную.

Сегодня можно пройти процедуру с седацией: для этого пациенту вводится внутривенно лекарство и он погружается в медикаментозный сон на время процедуры. Это не только делает процедуру более комфортной для пациента, но и облегчает работу врачу — он может провести обследование более качественно.

Какой должна быть подготовка к колоноскопии?

Врач должен во всех подробностях рассказать, как именно надо готовиться к процедуре. От того, как пациент выполнит все рекомендации, зависит результат колоноскопии. Если он решит пренебречь ими, то вполне вероятно, что врач не сможет увидеть большую часть того, ради чего процедура проводится — время будет потрачено впустую.

Важно отказаться от растительной клетчатки, перейти на белую диету, чтобы максимально очистить кишечник. Специальное слабительное нужно будет принять в два этапа — накануне процедуры и в день ее проведения, а за несколько часов до колоноскопии совсем отказаться от любой пищи и питья.

Когда надо делать колоноскопию?

Колоноскопия позволяет заметить и даже предотвратить колоректальный рак (рак толстого кишечника). Сегодня рекомендуется впервые отправляться на процедуру в 50 лет и повторять ее каждые 5 лет или чаще — это зависит от находок на предыдущем исследовании.

Делать колоноскопию необходимо, даже если у пациента нет никаких тревожных симптомов, например, крови или слизи в стуле, беспричинных нарушений дефекации, слабости, необъяснимой потери веса. Если симптомы появились, то не надо ждать и стесняться — необходимо обратиться ко врачу, который назначит колоноскопию вне зависимости от возраста пациента.

Людям, у которых в семье были случаи колоректального рака у близких родственников, входят в группу повышенного риска развития этой формы рака. Им необходимо начинать ходить на колоноскопию на 10 лет раньше, чем всем остальным — то есть в 40 лет.

Не нужно бояться процедуры, при правильной подготовке и проведении ее специалистом, дискомфорт, который испытывает пациент, минимален. Польза же колоноскопии огромна, ведь с ее помощью можно вовремя обнаружить смертельно опасные состояния.