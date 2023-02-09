Невролог назвала частую причину развития радикулита

Люди зачастую игнорируют внезапно возникшие неприятные ощущения в шее, спине или пояснице, но такую проблему ни в коем случае нельзя пускать на самотек. О чем говорят боли в этих участках тела и какими осложнениями грозят, рассказала врач-невролог АО «Медицина» Оксана Алексеева.

«Боли в шее, спине или пояснице возникают после защемления нерва. Если они не проходят в течение суток, нужно срочно обратиться к врачу. Защемление нерва характеризуется сдавливанием нервного корешка связками, мышцами, позвонками или новообразованием», – объяснила специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Такая проблема обычно возникает у людей, которые долго находятся в одной позе, испытывают свое тело чрезмерными физическими нагрузками или имеют лишний вес. Если ее вовремя не решить, это чревато развитием радикулита или отмиранием нервных клеток, предупредила Алексеева.

При защемлении нельзя заниматься самолечением – рекомендации по его устранению должен давать только специалист. Конечно, в домашних условиях при появлении острой боли можно принять обезболивающее лекарство нестероидного типа, но не более, сказала невролог.