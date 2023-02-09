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47 минут назад

Россиян предупредили о риске заразиться тремя инфекциями одновременно

Lenta.ruиещё 4

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что сейчас россияне могут заразиться несколькими инфекциями в феврале Его слова приводит Ura.ru.

Россиян предупредили о риске заразиться тремя инфекциями одновременно
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Крючков предупредил россиян о риске заразиться тремя инфекциями одновременно — COVID-19, гриппом и аденовирусной инфекцией или другой. При этом общее состояние будет определять самая тяжелая болезнь, которой является коронавирус. Медик добавил, что инфекции передаются человеку и от одного, и от нескольких источников заражения.

Заражение несколькими инфекциями способно ухудшить состояние таких пациентов, как люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и пожилые люди.

«Для них сказывается воздействие двух разных инфекций на организм, но у большинства людей какой-то разницы мы не видим», — заключил Крючков.

Ранее Крючков допустил рост смертности от коронавируса. Он спрогнозировал пик заболеваемости в феврале с постепенным спадом в апреле.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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