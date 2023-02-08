Что съесть при простуде, чтобы быстрее встать на ноги

Все знают: если заболел, надо лежать в кроватке и набираться сил. А поможет в этом правильная еда, которая восстановит баланс сил в организме и избавит от токсинов и остатков вируса. Об этом рассказал врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский. По его словам, больным надо питаться почаще, но понемногу и легкоусвояемой едой.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Сибирского, во время борьбы с вирусом организм копит токсины и работает на износ. А значит, надо поддержать его полезной (а ещё и вкусной!) едой. Ну и пить побольше, разумеется. Иначе всякий мусор не вывести.

Медик добавил, что больным не стоит пить газировку и заливать в себя литры кофе и чая. Пить лучше воду комнатной температуры. Питаться же следует раз пять-шесть в день, но по чуть-чуть. Организму нужны углеводы и лучше, если это будут каши без сахара и фрукты. Но и баловать себя вкусняшкой не забывайте, а то откуда силы появятся?

Одними кашами здоровье не поправить, поэтому питаться нужно чем-то лёгким: куриным бульоном, протёртым мясом (лучше курятиной). Молочные продукты и сливочное масло тоже подойдут — в них есть полезные для организма жиры. Короче говоря, котлетка (куриная) с пюрешкой — ваше всё. А вот чеснок и лук, которые славятся в народе как средство против болезней, есть не стоит — уже поздно, ведь инфекция внутри.