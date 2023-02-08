Врач рассказала, как защититься от инфаркта

Контроль уровня холестерина, артериального давления и соблюдение рекомендаций специалистов помогут защититься от инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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"Защищаться от инфаркта нужно смолоду и следить в первую очередь за липидным составом крови. То есть за уровнем хорошего и плохого холестерина. Так называемый липидный спектр нужно проверять как минимум раз в год, а людям после 40 лет – два раза в год", – рекомендует эксперт.

Нужно стремиться, чтобы цифры холестерина липопротеидов низкой плотности соответствовали нормальным значениям. Если врач при обследовании увидел, что у вас неидеальный липидный состав крови и есть признаки воспаления на стенках сосудов или уже сформировались бляшки, он назначает препараты для снижения холестерина, для снятия воспаления на стенках сосудов. Эти препараты нужно обязательно принимать.

Также Романенко посоветовала следить за показателями артериального давления и ограничить употребление животных жиров.