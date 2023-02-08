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1 час назад

Врач рассказала, как защититься от инфаркта

Москва24

Контроль уровня холестерина, артериального давления и соблюдение рекомендаций специалистов помогут защититься от инфаркта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач рассказала, как защититься от инфаркта
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Защищаться от инфаркта нужно смолоду и следить в первую очередь за липидным составом крови. То есть за уровнем хорошего и плохого холестерина. Так называемый липидный спектр нужно проверять как минимум раз в год, а людям после 40 лет – два раза в год", – рекомендует эксперт.

Нужно стремиться, чтобы цифры холестерина липопротеидов низкой плотности соответствовали нормальным значениям. Если врач при обследовании увидел, что у вас неидеальный липидный состав крови и есть признаки воспаления на стенках сосудов или уже сформировались бляшки, он назначает препараты для снижения холестерина, для снятия воспаления на стенках сосудов. Эти препараты нужно обязательно принимать.

Также Романенко посоветовала следить за показателями артериального давления и ограничить употребление животных жиров.

Ранее пожилым россиянам дали рекомендации по профилактике инсульта. В частности, если человек ощущает, что у него кружится голова, ослабела рука или нога, появилась шаткость походки, нарушилась речь, а затем все симптомы пропали через 20 минут, то это повод пройти обследование. Кроме того, следует научиться справляться со стрессами, а также сохранять активность и чаще бывать на свежем воздухе.

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