5 проблем со здоровьем, которые появляются после 50 лет

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что большинство людей в мире сейчас могут рассчитывать дожить как минимум до 60 лет. При этом к 2030 году 60 лет или больше будет уже каждому шестому человеку. В связи с этим увеличится и количество проблем со здоровьем.

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Определённые болезни, говорит доктор Ренука Типирнени, терапевт и доцент кафедры общей медицины Мичиганского университета, диагностируются чаще с 50 лет. Но вероятность развития этих болезней в целом зависит от целого ряда факторов, включая образ жизни, генетику, расу, национальность и т.п.

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Вот пять самых распространённых проблем со здоровьем, которые возникают в 50 лет.

Повышенное кровяное давление. Гипертония считается главной причиной инсульта, инфаркта, болезней почек и других состояний, которые могут привести к смерти. Специалисты из клиники Майо рекомендуют людям в 40+ лет проверять артериальное давление не реже одного раза в год.

Высокий уровень холестерина. Если с этим ничего не делать, то у человека может развиться атеросклероз и возникнуть закупорка кровеносных сосудов. Из-за такой закупорки повышается риск появления проблем с сердцем, болезней периферических сосудов, когнитивных нарушений и других повреждений органов.

Артрит. Примерно 52% людей в возрасте 85 лет страдают от этой болезни. Чаще она встречается при этом у женщин. Фактором риска развития остеоартрита считается ожирение.

Сахарный диабет. Вероятность заболеть диабетом повышается по мере того, как человек стареет и у него появляется лишний вес. Также сахарный диабет связан с различными осложнениями: периферической невропатией, заболеванием периферических артерий, из-за чего появляются диабетические язвы на стопах. Это может привести к ампутации ног.

Остеопороз. В результате старения плотность костей уменьшается. Причём у женщин из-за менопаузы происходит это обычно после 50 лет. Исследование, опубликованное в Frontiers in Public Health, показало, что остеопороз связан с более частыми случаями переломов костей.