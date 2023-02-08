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3 часа назад

Врач опровергла популярные заблуждения о раковых заболеваниях

Vse42.ruиещё 1

Российский акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Марина Мухаметшина опровергла распространенные мифы о раке.

По словам Мухаметшиной, современные компьютеры и смартфоны не способствуют развитию онкологических заболеваний. Теория об их вреде была выдвинула около 70 лет назад и на сегодняшний день не актуальна, так как излучения от современных технологий гораздо слабее.

Помимо этого, специалист сообщила, что не существует продуктов питания, которые бы могли снизить риск возникновения опухолей. Однако правильный и сбалансированный рацион способствует общему укреплению организма и таким образом помогает профилактировать рак. Здоровый образ жизни помогает избежать острых хронических заболеваний, которые, усугубляясь, могут привести к онкологическим процессам.

Также, по словам эксперта, человек может унаследовать лишь предрасположенность к заболеванию, но не саму болезнь. Для того, чтобы выявить риски, Мухаметшина советует сдать генетический тест.

– В наших реалиях, если пациент сдает генетику и видит "поломки" – это риски выше средних популяционных, то мы просто наблюдаем за своим состоянием и профилактируем здоровым питанием и правильным образом жизни, – рассказала врач.

Зачастую рак развивается у людей в возрасте 50-70 лет, отметила эксперт. В прошлом продолжительность жизни людей была значительно меньше, чем сейчас, и если судить по статистике, то может сложиться ошибочное впечатление, что раньше люди реже болели онкологией. Кроме этого, медицина прошлого была недостаточно развита, чтобы диагностировать опухоли, пишут "Известия".

Болезни и лекарства,Видео,
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