Врач опровергла популярные заблуждения о раковых заболеваниях

Российский акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Марина Мухаметшина опровергла распространенные мифы о раке.

По словам Мухаметшиной, современные компьютеры и смартфоны не способствуют развитию онкологических заболеваний. Теория об их вреде была выдвинула около 70 лет назад и на сегодняшний день не актуальна, так как излучения от современных технологий гораздо слабее.

Помимо этого, специалист сообщила, что не существует продуктов питания, которые бы могли снизить риск возникновения опухолей. Однако правильный и сбалансированный рацион способствует общему укреплению организма и таким образом помогает профилактировать рак. Здоровый образ жизни помогает избежать острых хронических заболеваний, которые, усугубляясь, могут привести к онкологическим процессам.

Также, по словам эксперта, человек может унаследовать лишь предрасположенность к заболеванию, но не саму болезнь. Для того, чтобы выявить риски, Мухаметшина советует сдать генетический тест.

– В наших реалиях, если пациент сдает генетику и видит "поломки" – это риски выше средних популяционных, то мы просто наблюдаем за своим состоянием и профилактируем здоровым питанием и правильным образом жизни, – рассказала врач.