Мясников предупредил об опасности популярных средств от простуды

«Парацетамол входит в огромное количество противопростудных комбинаций: "Фервекс", "Колдфлю", "Колдрекс" и многие другие. Чтобы избежать неумышленного превышения дозы неинформированным человеком, который не станет читать, что там на пакетике с "Фервексом" написано мелкими буквами, с 2014 года в некоторых странах запретили продавать все эти комбинации! Теперь все только порознь», — рассказал специалист.